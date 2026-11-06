Brasileiros em Hollywood: onde encontrar nossos artistas no streaming

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A segunda temporada de Tudo É Justo chegou ao Disney+ trazendo um reforço que a gente ama: Cauã Reymond. A série, criada por Ryan Murphy e com Kim Kardashian no elenco, foca nas brigas judiciais de divórcios da elite de Los Angeles. O galã entra na trama como um guarda-costas ligado à Allura Grant, a personagem da própria Kardashian. É aquele momento de orgulho nacional ao ver um rosto conhecido dominando a tela em uma produção gringa.

Se você quer explorar mais brasileiros que conquistaram o mercado internacional, existem várias opções no streaming. Um dos maiores nomes é Sônia Braga, que é amplamente reconhecida fora do Brasil. Uma de suas participações mais curiosas foi em Sex and the City, série que mostra a vida amorosa de Carrie Bradshaw e suas amigas em Nova York entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000. Sônia interpretou Maria Diega Reyes, uma artista plástica brasileira que vira o interesse amoroso de Samantha. Para quem não lembra, a participação é marcante por causa de uma cena de sexo oral bem quente.

Já Wagner Moura já estava no radar internacional bem antes de ser indicado ao Oscar por O Agente Secreto. Um exemplo recente é o filme Guerra Civil, onde ele vive o repórter Joel. A trama apresenta os Estados Unidos divididos por uma polarização política violenta e mostra a jornada de Joel ao lado da fotojornalista Lee, do correspondente Sammy e da fotógrafa Jessie. O objetivo do grupo é chegar a Washington para entrevistar o presidente enquanto tentam sobreviver ao extremismo e ao caos da guerra, destacando o papel da imprensa em conflitos intensos.

Rodrigo Santoro também é veterano em Hollywood, com uma trajetória de 20 anos. Um de seus papéis mais icônicos foi em 300, dirigido por Zack Snyder. Santoro interpretou Xerxes, o rei da Pérsia que se via como um deus e queria conquistar a Grécia. A produção é famosa pelas lutas entre os 300 guerreiros espartanos de Leônidas e o exército persa. O visual de Santoro, careca e cheio de piercings, trouxe a aura de medo necessária para o personagem. Ele também reprisou o papel na sequência, 300: A Ascensão do Império, lançada em 2014 e disponível no HBO Max.

Selton Mello resolveu mudar de ares e testar a comédia em Hollywood no filme Anaconda. Após o sucesso de Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar de melhor filme internacional, ele interpretou Carlos Santiago, um criador de serpentes na Amazônia. O longa é um novo capítulo da franquia dos anos 1990 e ironiza a falta de criatividade do cinema com piadas e mortes causadas por uma cobra gigante. O filme conta com Jack Black e Paul Rudd, e o carisma de Selton Mello acaba sendo um dos pontos fortes da obra, apesar dos estereótipos.

Bruna Marquezine também iniciou sua caminhada internacional em Besouro Azul. Ela interpreta Jenny Kord, herdeira de uma empresa de armamentos. Na trama, ela se envolve com Jaime Reyes, que se torna o super-herói do título após encontrar um artefato alienígena. Mesmo que o filme não tenha tido a mesma repercussão que outros da DC, a atuação de Bruna como a mocinha idealista funciona bem, inclusive dividindo cenas com Susan Sarandon, que faz a magnata Victoria Kord.

Para fechar a lista, temos Gen V, série ambientada no mesmo universo de The Boys. A trama foca em jovens da universidade Godolkin que querem se tornar heróis-celebridades e marcas lucrativas, tudo regado a humor ácido, críticas sociais e muito sangue. O brasileiro Marco Pigossi aparece na produção como o Dr. Edison Cardosa, um cientista envolvido em experimentos misteriosos que movimentam a história.