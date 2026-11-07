Jacquin defende Fogaça após crítica a restaurante: 'Merece respeito'
Erick Jacquin resolveu vestir a camisa de Henrique Fogaça após o restaurante SAL Gastronomia ser alvo de uma crítica pesada da Folha de S.Paulo. Embora Jacquin concorde que a crítica jornalística seja importante para a evolução da gastronomia, ele bateu na tecla de que existe um limite entre apontar erros e humilhar o profissional.
O ponto que mais irritou o chef foi a comparação do steak tartare do restaurante com algo que teria saído de uma latinha de comida de gato. Para Jacquin, esse tipo de comparação ofende. Ele afirmou que a profissão de cozinheiro é muito difícil e que um restaurante é um investimento pesado, que pode quebrar em cinco minutos.
Jacquin defendeu que, se um prato não está bom, o jornalista deve falar, mas de outro jeito. Ele disse que os jornalistas precisam dar uma segunda chance e ir duas ou três vezes antes de fazer a crítica.
Para o chef, Fogaça merece respeito como qualquer outro profissional e alertou que é preciso ter responsabilidade antes de destruir um trabalho com palavras. O próprio Fogaça não comentou a polêmica publicamente, mas curtiu e compartilhou o vídeo de Jacquin em seu perfil.
Do outro lado, a crítica escrita por Priscila Pastre foi implacável. Além da comparação com comida de gato, ela descreveu o steak tartare como desleixado e sem sal. O nhoque foi classificado como molenga e cozido demais, enquanto o ceviche de caju teria sido tão doce e adstringente que amarrava a boca.
A gente sabe que a cozinha é um ambiente tenso, mas comparar prato de chef com ração de pet é pedir para levar bronca do Jacquin. Será que a crítica passou do ponto ou a comida estava realmente assim?