Cíntia Chagas resume namoro com Rubens Barrichello: foi só um story

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Cíntia Chagas resolveu brincar com o próprio histórico amoroso ao responder um seguidor no Instagram. Questionada sobre qual foi o relacionamento mais efêmero de sua vida, a linguista não teve dúvidas: foi o último. Para ela, o romance não chegou a ser um relacionamento, mas sim um story.

A referência é o namoro relâmpago com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello. O casal assumiu a relação em 1º de setembro, mas o término veio logo em seguida, no dia 29 de setembro. Na época, Barrichello explicou que a decisão foi tomada em comum acordo, citando que as agendas e as rotinas acabaram pesando na escolha.

Cíntia, conhecida pelas dicas de português nas redes sociais, já tinha dado pistas de que não era fã de concessões em namoros. Ela chegou a dizer que se separaria de um marido que se recusasse a levá-la para viajar, alegando que a vida é curta demais para aguentar marido chato. Além disso, a influenciadora defendeu que não tem vocação para dividir a casa com homens, preferindo ser dona da própria rotina e chegar em casa sem encontrar ninguém.

O rigor com os detalhes continua mesmo depois do término. Cíntia revelou que chegou a ficar com outro rapaz recentemente, mas desistiu na hora por um motivo bem específico: o pretendente a chamava de Vida. Para ela, o apelido é cafona demais, e ela avisou que a situação seria ainda pior se ele a chamasse de My Love.

Se chamar de 'Vida' já é motivo para término imediato, imagina o que ela faria se alguém errasse a concordância verbal no primeiro encontro?