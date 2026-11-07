Scheila Carvalho abre o jogo sobre inchaço após lifting facial

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Scheila Carvalho decidiu mostrar a realidade por trás de um rejuvenescimento facial. No dia 5 de novembro, a apresentadora compartilhou com seus seguidores como tem sido a recuperação após realizar um lifting facial deep plane.

A operação aconteceu no dia 21 de outubro. Nos vídeos postados no Instagram, a ex-dançarina apareceu inicialmente com o rosto repleto de curativos. Ela contou que o segundo dia após a cirurgia foi o período mais desafiador, já que ficou bastante inchada.

Com o passar dos dias, Scheila registrou a evolução do processo. Embora a quantidade de curativos tenha diminuído, ela ainda aparecia com a face vermelha e com inchaço, e disse que os dias foram passando e ela seguia evoluindo.

No final de setembro, ela comemorou o aniversário de 53 anos. Na ocasião, ela deu uma superfesta em um barco em Salvador, na Bahia, com a presença do marido, Tony Salles, e da amiga Carla Perez. Na época, Scheila também chamou a atenção ao exibir o corpo sarado em fotos de biquíni.