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O filme Cavalo selvagem nove estreou nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 5 de novembro. A sátira dramática, dirigida por Martin McDonagh, coloca dois espiões veteranos da CIA em uma missão nebulosa que começa no Chile, às vésperas do golpe militar de 1973, e termina em uma viagem existencial pela Ilha de Páscoa, famosa por suas estátuas de cabeças gigantes.

John Malkovich e Sam Rockwell interpretam os protagonistas. O personagem de Malkovich é um espião em profunda crise existencial, enquanto Rockwell também deve ser cotado para indicações ao Oscar como coadjuvante.

Ecos do mundo real

Embora a trama seja ambientada pouco antes do golpe militar no Chile, em 1973, o diretor e roteirista Martin McDonagh admitiu que a obra acabou ganhando reflexos da geopolítica moderna por acidente. Ele explicou que, ao assistir ao filme com o público, percebeu que episódios recentes na América Latina e o intervencionismo dos Estados Unidos, incluindo o que aconteceu com os EUA e a Venezuela, criaram ecos involuntários com a história atual.

Para McDonagh, isso acontece porque a história tende a se repetir quando homens estúpidos estão no comando. O cineasta utiliza o cenário ensolarado e bucólico para construir uma reflexão ácida sobre a vida, a morte, o legado e os impactos do imperialismo americano pelo mundo, além de questionar o preço da democracia.

A visão de John Malkovich

John Malkovich, citado como favorito ao Oscar de Melhor Ator, trouxe a realidade brasileira para a conversa ao refletir sobre a instabilidade política. Para o ator, a democracia é algo muito disputado e difícil, podendo ser, em alguns momentos, violenta ou até homicida.

O ator compartilhou que não vota desde 1972, época em que o democrata George McGovern perdeu a eleição para a Presidência dos Estados Unidos. Apesar disso, ele acredita que seria importante que seu país refletisse sobre os erros do passado, embora não ache que isso vá acontecer tão cedo. Malkovich defende que o arrependimento e a reflexão sobre os próprios erros são elementos essenciais para a alma, mas questiona se a cultura americana apoia essa visão.

Humor sombrio e política

O equilíbrio entre a melancolia e o humor do longa aparece em cenas específicas, como em uma lembrança do protagonista sobre seu encontro com um líder revolucionário da República Democrática do Congo. Malkovich relembrou a cena em que Patrice Lumumba diz que, se fosse morto, a democracia na África morreria pelos próximos 50 anos. A resposta do personagem Chris, questionando o que eles estariam tentando fazer, é descrita pelo ator como uma das falas mais sombrias das quais ele já teve graça.

O filme chega ao Brasil após o diretor já ter assinado obras como Os banshees de Inisherin (2022) e Três anúncios para um crime (2017). A trama une a tensão política de um golpe militar a uma jornada filosófica em um dos lugares mais isolados do planeta.

Será que a gente aprende alguma coisa com a história ou vamos continuar assistindo aos mesmos erros com figurinos diferentes?