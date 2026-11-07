Felca rebate críticas sobre roteiro e explica anotação de 'chorar aqui' em vídeo

Entretenimento

Felca veio a público na quinta-feira, 5 de novembro de 2026, para se explicar depois de ser alvo de críticas na internet. O influenciador foi questionado sobre a autenticidade de suas emoções em um vídeo onde fala sobre seu diagnóstico de fobia social, tudo isso por causa de uma anotação encontrada em seu roteiro que dizia chorar aqui.

O trecho do roteiro gerou uma onda de questionamentos entre os internautas, que passaram a duvidar se o choro demonstrado na gravação final era real ou se tinha sido ensaiado. Diante da polêmica, Felca negou que tenha fingido a emoção e decidiu mostrar os bastidores do processo para encerrar a discussão.

A explicação sobre a continuidade

Para provar seu ponto, o youtuber compartilhou um trecho do registro original, sem qualquer edição. Ele explicou que, no momento daquela gravação específica, ele já estava genuinamente emocionado e chorando. A anotação no roteiro, segundo ele, não era uma instrução para começar a chorar, mas sim um lembrete para manter a continuidade do vídeo.

Felca detalhou que anotou no roteiro para não ter erro de continuidade, já que voltou a gravar dois dias depois. Ele mencionou que, no caso desse vídeo, voltou a gravar a sequência apenas dois dias depois.

O fracasso em 'atuar'

Para reforçar que não é um ator profissional, Felca exibiu as imagens da continuação gravadas dois dias após o primeiro momento. Nessas cenas, ele tentou retomar a gravação seguindo a anotação do roteiro, mas admitiu que não conseguiu reproduzir o choro da gravação anterior.

Em um tom de deboche, ele afirmou que não é o Al Pacino para conseguir chorar a hora que quiser. Ele pontuou que, mesmo com o lembrete escrito, ele simplesmente não conseguiu chorar naquelas novas imagens, o que acabou resultando em um erro de continuidade que permaneceu no vídeo final.

Outras anotações e a thumbnail

O influenciador também aproveitou para esclarecer outra expressão que vazou do seu material: levantar foto e desabar no choro. Ele reiterou que eram anotações pessoais que escreve para si mesmo para ir lembrando.

Sobre a instrução de chorar desesperadamente e levantar a foto, Felca frisou que esse comando específico não era para o vídeo em si, mas sim para a criação da thumbnail, a imagem de capa do conteúdo no YouTube. Ele afirmou que inicialmente não pretendia se manifestar sobre as críticas porque considerava a situação algo muito simples.

O contexto do retorno às redes

O vídeo em questão foi divulgado na madrugada de 20 de outubro de 2026. Antes do lançamento, Felca já vinha alimentando a curiosidade dos seguidores ao anunciar seu retorno às redes sociais, mas sem revelar qual seria o tema do novo conteúdo. Ele chegou a publicar que tinha se escondido por tempo demais, o que gerou diversas especulações.

O vídeo foi divulgado cinco dias antes do segundo turno das eleições presidenciais, e parte do público esperava que o youtuber fizesse alguma denúncia ou manifestação política. Tanto eleitores de direita quanto de esquerda aguardavam um posicionamento sobre a disputa eleitoral. No entanto, Felca surpreendeu o público ao trazer um conteúdo estritamente pessoal, focando em relatos sobre saúde mental, bullying, dificuldades de interação social e como utilizava o álcool para lidar com situações sociais desconfortáveis.