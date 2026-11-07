Giovanna Gold cai em golpe do falso advogado e fica com saldo negativo no banco

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Giovanna Gold passou por um susto enorme na noite de sexta-feira, 6 de novembro. A atriz caiu no golpe do falso advogado e a situação foi tão grave que o saldo de sua conta bancária ficou negativo. Através de suas redes sociais, ela abriu o jogo sobre o ocorrido e pediu ajuda para conseguir se recuperar financeiramente.

Em um desabafo sincero, a artista contou que está com menos R$ 3 mil no banco após as transferências para os criminosos. Giovanna admitiu estar completamente perturbada e disse que não consegue parar de se odiar por ter acreditado na história. Ela acredita que a desordem mental em que se encontrava facilitou a ação dos golpistas, já que não passou pela sua cabeça que as pessoas com quem falava não eram, de fato, seu advogado e o promotor.

O esquema do golpe

Para deixar claro o prejuízo, Giovanna chegou a compartilhar um vídeo com os comprovantes bancários que mostram todas as transações feitas para os criminosos. A ex-peoa relatou que a confusão começou quando recebeu uma mensagem de quem ela pensava ser seu advogado. Logo depois, recebeu um telefonema da mesma pessoa, que a colocou em contato com quem fingia ser um promotor.

A atriz confessou sentir muita vergonha e arrependimento por ter caído na armadilha, admitindo que a situação pareceu confusa. Apesar do choque, ela afirmou que já contestou todas as operações junto ao banco e garantiu que fará um Boletim de Ocorrência para registrar o crime oficialmente.

Contexto e trajetória

Giovanna Gold é uma atriz, coreógrafa e empreendedora brasileira com longa estrada na TV. Ela ficou conhecida nos anos 90 ao interpretar a empregada Zefa na novela Pantanal. Mais tarde, viveu a personagem Alzira em Mulheres de Areia e a vilã Carmen Almeida Campos em Chiquititas. Recentemente, ela participou do reality rural A Fazenda 18, da Record.

A saída de A Fazenda 18

A trajetória de Giovanna no reality terminou no dia 29 de outubro, quando ela foi eliminada em uma votação extremamente apertada. Ela recebeu 27,12% dos votos, perdendo por muito pouco para Darlin, que teve 27,72%, e Maíra Charken, que ficou no jogo com 45,16% dos votos. Na ocasião, Ana Bruna venceu a prova do fazendeiro e escapou da berlinda, e Maíra pode conceder imunidade a outro participante na próxima formação de roça, tendo escolhido Ariela.

Durante a eliminação, Adriane Galisteu comentou que as três mulheres na berlinda eram fortes e tinham personalidades diferentes, ajudando a construir a trama do programa. A produção do reality chegou a quebrar o protocolo e revelou a porcentagem das votações, com Galisteu dando um spoiler de que a diferença entre Giovanna e outra participante foi de menos de 1%, definindo a disputa como nível master.

Outros casos semelhantes

Infelizmente, esse tipo de crime não é novidade. Em abril do ano passado, o influenciador digital David Brazil também relatou ter sido vítima do mesmo golpe. No caso dele, criminosos fingiram ser do escritório de advocacia que o representava em uma ação contra a companhia aérea Iberia Airlines. David acreditou na farsa e acabou perdendo quase R$ 40 mil.

É aquele tipo de notícia que deixa a gente com o coração na mão e serve de alerta: se a história for boa demais ou urgente demais, melhor checar dez vezes antes de apertar o botão de transferir. Será que agora a gente consegue confiar em qualquer ligação?