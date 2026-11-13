The People v. Gorilla Grodd: futuro da série da DC está em jogo

Entretenimento

O destino de The People v. Gorilla Grodd, série derivada de Superman (2025), virou um ponto de interrogação. Com as mudanças na liderança da DC Studios e a Skydance assumindo o controle da Warner Bros., não há confirmação sobre o lançamento do projeto.

Skyler Gisondo, que vive o Jimmy Olsen na trama, contou que não tem informações sobre os próximos passos da produção e disse que esse tipo de decisão está acima da alçada dele. O ator também falou sobre a saída de James Gunn e Peter Safran do comando do estúdio, afirmando que adora os dois, que eles fizeram um ótimo trabalho e que é grato a ambos. Gisondo admitiu que ainda existem muitas perguntas sobre o que isso significa para o futuro e disse que espera ter a chance de trabalhar com eles novamente.

A série será uma comédia de meia hora com estilo de documentário falso, na vibe de The Office e Modern Family. A primeira temporada foca no vilão Gorilla Grodd, interpretado por Jimmy Tatro, um macaco superinteligente condenado por matar o próprio pai, o Rei da Cidade dos Gorilas. A trama gira em torno de Jimmy Olsen, repórter do Planeta Diário, que decide reabrir o caso para investigar se Grodd foi condenado injustamente.

O projeto tem Tony Yacenda e Dan Perrault como showrunners, roteiristas e produtores executivos, sendo que Yacenda dirige todos os episódios. James Gunn e Peter Safran também figuram como produtores executivos. Até o momento, a série não tem data de lançamento definida.

Sinceramente, a ideia de um "The Office" com um gorila assassino parece genial demais para ser descartada, né?