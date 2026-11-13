Neymar fica fora da lista dos 50 melhores do Brasileirão e vira meme

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O portal internacional Football Ranked divulgou a lista dos 50 jogadores mais bem avaliados do Brasileirão de 2026 e Neymar não teve o nome citado. O jogador do Santos ficou de fora da relação, enquanto nomes como Lucas Paquetá, Léo Pereira e Samuel Lino, todos do Flamengo, dominaram as primeiras posições.

Completam o top 10 do ranking Jhon Arias (Palmeiras), Pedro, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata, Léo Ortiz (Flamengo), Rodinei (Santos) e Gustavo Gómez (Palmeiras).

A ausência de Neymar virou combustível para a internet no dia 12 de novembro. No X, antigo Twitter, a galera não teve pena e ironizou que este seria o pior ano da vida do atleta, mencionando desde a falta de conquista na Copa do Mundo até a vida amorosa. Teve gente dizendo que ele nem é mais jogador há oito anos e que só ganharia se existisse um prêmio para quem mais cai ou se machuca em campo. Outros commenteram que ele já deveria ter se aposentado.

Em outubro, durante o 6º leilão do Instituto Projeto Neymar Jr., o jogador chegou a desabafar sobre as críticas da imprensa brasileira. Ele afirmou que a profissão de jogador é a mais atacada no país e que muitas notícias não têm verdade, o que acaba machucando as pessoas ao redor e o próprio trabalho.

Neymar defendeu que as pessoas deveriam ter mais responsabilidade com as palavras antes de postar besteiras que não são reais, alegando que isso pode adoecer os atletas. Ele disse que, embora seu psicológico seja bem forte, nem todos os jogadores são assim e alguns sofrem mais do que outros.