Revelando SP: Zé Ramalho e Roberta Miranda comandam festival grátis em São Paulo

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O Parque do Trote, na região norte de São Paulo, é o palco do Revelando SP até o dia 15 de novembro. O festival, que não cobra entrada, é um verdadeiro mergulho na cultura popular paulista, reunindo música, culinária, artesanato e diversas manifestações culturais vindas de várias regiões do estado.

Para quem curte um show ao vivo, a programação está recheada. Nesta sexta-feira, 13 de novembro, a partir das 19h, a paulistana Mariana Aydar sobe ao palco para levar seu forró, dividindo o espaço com o sanfoneiro Targino Gondim, que é um dos compositores do hit Esperando na Janela. Logo depois, às 21h, chega a vez da atração principal da noite: Zé Ramalho. O cantor deve levar para a plateia clássicos como Chão de Giz e Sinônimos.

O sábado, 14 de novembro, continua com Roberta Miranda se apresentando às 18h, com a possibilidade de cantar Majestade, o Sabiá e Vá com Deus. Fechando a noite de sábado, a cantora sertaneja Yasmin Santos assume o comando às 20h30. Já o encerramento do festival acontece no domingo, 15 de novembro, com uma sequência de shows: Demônios da Garoa às 15h30, Gabriel Sater às 17h30 e a dupla Edson e Hudson encerrando tudo às 19h30.

Muito além dos palcos

Se você acha que é só música, se enganou. O festival reúne mais de 200 artistas no total, focando na essência paulista. Espalhados pelo parque, rolam apresentações de orquestras de viola, grupos de jongo e samba de bumbo de cidades diferentes. Tem ainda grupos de congada e afoxé que fazem cortejos por todo o evento, transformando o passeio em uma experiência cultural completa.

Para quem gosta de arte manual, a feira de artesanato está com 119 expositores. O público encontra peças feitas de couro, palha de milho, fibras naturais, ferro, madeira e cerâmica. Um ponto alto são os trabalhos de artesãos indígenas e quilombolas, que mostram as técnicas e produções tradicionais de suas comunidades.

Comida boa e diversão para a família

Bateu a fome? A área gastronômica tem 95 expositores com pratos típicos de várias cidades do estado. Dá para provar bolinho caipira por R$ 5 a unidade, galinhada a partir de R$ 38 ou encarar um lanche de costela por R$ 38. É a chance de comer bem enquanto curte o clima do festival.

As crianças também têm seu canto no espaço Revelando o Brincar. Todos os dias rolam atividades gratuitas, como pintura de rosto, brinquedos infláveis e colorir. A programação infantil ainda inclui sessões de contação de histórias, oficinas de bordado, crochê, modelagem em argila, jongo e a confecção de tiaras e colares indígenas, além de shows com a Trupe Pé de Histórias.

Arte, história e como chegar

O evento ainda traz uma pegada tecnológica com a exposição Arte Sacra para Ver e Sentir, em parceria com o Museu de Arte Sacra de São Paulo. A mostra, que fica no espaço Experimenta e funciona a partir das 10h com entrada gratuita, exibe réplicas de obras do acervo do museu feitas via escaneamento digital e impressão 3D, finalizadas manualmente.

O Revelando SP encerra agora em São Paulo a temporada de 2026, depois de já ter passado por cidades como Barretos, Americana, Presidente Prudente, Iguape e São José dos Campos. Para ter uma ideia do tamanho do negócio, na edição do ano passado no Parque do Trote, 380 mil pessoas marcaram presença.

Para quem não quer ter dor de cabeça com transporte, existem linhas de ônibus especiais para levar o público do parque até a linha 1-Azul do metrô. A linha 179A/10 faz o trajeto circular entre as estações Santana e Carandiru e o parque, das 8h às 23h30. A tarifa custa R$ 5,30 de quinta a sábado e é gratuita no domingo. Importante: quem for de carro precisa ficar atento, pois o parque não tem estacionamento próprio.

Bora aproveitar que é de graça e a comida é boa, né?