O Rio tá on: Gilsons, Gilberto Gil, samba e muito forró para este fim de semana

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A sexta-feira, 13 de novembro, começa com tudo no Vivo Rio. A casa de espetáculos comemora seus vinte anos de história com um show dos Gilsons, que recebe Gilberto Gil no palco. O encontro é especial porque Gil foi o artista que inaugurou o palco há duas décadas. O trio formado por José, João e Francisco Gil está na turnê mundial Eu Vejo Luz, misturando os hits da carreira com músicas do novo álbum. É aquele momento de unir gerações e ritmos da nossa música. Quem quiser colar, a abertura da casa é duas horas antes, com o show começando às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 198 para meia e R$ 396 para inteira, com classificação para maiores de 18 anos.

Para quem curte a vibe dos anos 1920, o Clube Manouche organiza o Baile de Vintage Jazz também hoje, 13 de novembro, a partir das 20h. A noite promete ser animada, começando com um aulão de lindy hop para a galera aprender a dançar, seguido por um show da banda carioca Swing Spots. O repertório é focado em swing jazz, blues, boogie e versões de músicas brasileiras e latinas. O ingresso custa R$ 60 para meia ou solidário (doação de 1kg de alimento ou livro) e R$ 120 a inteira.

Samba e cultura popular no Centro

O Palácio Gustavo Capanema vira o ponto de encontro da cultura popular entre 13 e 15 de novembro com o projeto Próxima Parada Samba. O evento, criado por Luana Carvalho, é gratuito e mistura shows, exposições, cinema e feira de vinil. Hoje, 13 de novembro, a roda de samba é com Délcio Luiz. Amanhã, 14 de novembro, quem assume o comando é o grupo Samba Que Elas Querem. Para fechar com chave de ouro no domingo, 15 de novembro, rola o Samba da Cura com Carlinhos 7 Cordas, que recebe Diogo Nogueira, Xande de Pilares, Pedro Luís e Zélia Duncan. No domingo, também tem atividades para as crianças e ações de saúde pública. A programação de sexta e sábado começa às 15h, e a de domingo às 14h.

Forró, clássicos e celebrações de rua

Se você gosta de um forró raiz com toque moderno, o projeto Dominguinho, com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, chega ao Rio para shows na Cidade das Artes amanhã, 14 de novembro, e domingo, 15 de novembro. O show tem proposta intimista e traz sucessos que bombaram na internet, como Deusa Minha e o medley Meu Cenário/Numa Sala de Reboco. Os ingressos custam a partir de R$ 150 para meia e R$ 180 para inteira.

Amanhã, 14 de novembro, o dia continua agitado. A Sala Cecília Meireles recebe a orquestra residente da PUC-Rio, formada por 55 jovens músicos, para um concerto com obras de Sibelius (Concerto para Violino em Ré Menor, Op. 47) e Tchaikovsky (Sinfonia nº 6 em Si Menor, Op. 74) às 17h. Os ingressos são super acessíveis: R$ 10 inteira e R$ 5 meia.

Na Pequena África, o bloco Cordão do Prata Preta comemora 22 anos de carnaval de rua amanhã, 14 de novembro, a partir das 15h, na Praça da Harmonia. A festa é gratuita e inclui passeio guiado, roda de capoeira, cortejo pelas ladeiras da Gamboa e a roda do Samba Honesto, focando na memória e na cultura popular da região.

O samba não para: EnRENA e Bar do Zeca

O Renascença Clube também recebe amanhã, 14 de novembro, a partir das 15h, a última edição do Samba EnRENA. O evento, que valoriza o samba-enredo fora do carnaval, começa com uma roda de conversa sobre a criação de enredos com carnavalescos. Depois, tem shows da Unidos do Viradouro, Unidos do Porto da Pedra e do grupo Vou Por Aí. A entrada é gratuita mediante doação de 1kg de alimento.

Para quem não dispensa um pagodinho, o Bar do Zeca Pagodinho comemora oito anos durante todo o mês de novembro. A festa rola em três unidades. Amanhã, 14 de novembro, a comemoração é no Flamengo, das 12h à 1h. No dia 17 de novembro, o agito acontece no Vogue Square, das 18h à 1h, e no dia 29 de novembro a festa fecha no NorteShopping, com feijoada, das 12h às 22h. As atrações incluem a Família Pagodinho, Nando do Cavaco e Gabriel da Mocidade. Há ainda um concurso cultural no Instagram que premiará as melhores histórias vividas na casa.

Gilberto Gil, que brilha no palco do Vivo Rio hoje, é um dos maiores nomes da nossa música, com mais de seis décadas de carreira, prêmios Grammy e reconhecimento internacional, inclusive da UNESCO, onde foi nomeado Artista pela Paz em 1999.

E aí, qual desses rolês você não vai perdoar?