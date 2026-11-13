Rede Massa, de Ratinho, produz sua primeira novela

Entretenimento

A Rede Massa, controlada pelo apresentador Ratinho, produziu uma novela. A Rede Massa, rede de televisão sediada em Curitiba e parceira do SBT no Paraná, produziu sua primeira novela desde que foi fundada em 2008.

A produção, chamada de A Gente se Vira, tem a estreia marcada para o mês de dezembro.

Será que o apresentador vai querer colocar umas polêmicas do programa dele no meio do roteiro? A gente torce para que sim, porque ficaria bem mais caótico.