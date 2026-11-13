Cefaleia pós-orgásmica: o que é essa dor rara que afeta a vida sexual?

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A cefaleia pós-orgásmica é uma dor causada pela atividade sexual, condição rara que atinge 1% da população. O assunto ganhou visibilidade depois que o jornalista e influenciador Pedro Certezas falou sobre o tema na TV.

Especialistas explicam que essa dor é causada pela própria atividade sexual. Segundo a fonte, especialistas explicam os sintomas e tratamentos da condição.

Em outro assunto relacionado, o tema de famosas que já admitiram ter fingido orgasmo foi debatido no Saia Justa desta semana, quando Juliette e Erika Januza se manifestaram e confidenciaram como tratam o assunto.