Chapada Diamantina: conheça os cenários da novela Lá na Minha Terra

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A Bahia tem um dos destinos naturais mais impressionantes do Brasil e agora ele ganhou ainda mais destaque. A Chapada Diamantina, com suas montanhas, grutas e cachoeiras, foi escolhida como um dos principais cenários de Lá na Minha Terra, a nova novela das seis da TV Globo que estreou no dia 9 de novembro de 2026.

Para registrar a beleza do interior baiano, a produção mobilizou uma equipe de aproximadamente 100 profissionais. A região, que fica no centro da Bahia, é formada por municípios que reúnem vales, rios e cavernas, sendo um dos lugares mais procurados por quem curte ecoturismo e aventura.

Onde fica e como explorar

A Chapada Diamantina é uma área composta por diversas cidades que servem de base para os turistas, como Lençóis, Mucugê, Palmeiras, Andaraí e Ibicoara. Cada uma dessas cidades oferece experiências diferentes, indo desde passeios mais tranquilos até trilhas que exigem um preparo físico maior.

Além disso, a região faz parte do Parque Nacional da Chapada Diamantina, criado em 1985. Essa unidade de conservação é fundamental para proteger a área ambiental e as diversas espécies de animais e plantas que vivem por lá.

Roteiro de belezas naturais

Se você quer visitar os pontos que aparecem na novela, o Morro do Pai Inácio é parada obrigatória. Ele é um dos cartões-postais mais famosos da região e oferece uma vista panorâmica das formações rochosas. Para chegar ao topo, o turista faz uma trilha relativamente curta até encontrar um mirante natural.

Um detalhe importante para quem vai ao Morro do Pai Inácio é aproveitar o pôr do sol. A luz transforma as montanhas e cria aquele cenário perfeito, super disputado por fotógrafos e quem ama a natureza.

Outro destaque das gravações é a Cachoeira do Mosquito, famosa pela imponência da queda-d'água e cercada por paredões de pedra. O nome curioso vem dos pequenos diamantes encontrados na região durante a época da exploração mineral, que eram chamados popularmente de mosquitinhos.

Para quem gosta de contemplar o relevo da Chapada e registrar fotos, o Mirante do Camelo é a escolha certa, revelando a dimensão das montanhas e as cores da região, que atrai quem busca destinos fora dos roteiros tradicionais.

Explorando o subterrâneo

Nem tudo na Chapada é montanha e cachoeira. A Gruta Lapa Doce oferece um cenário completamente diferente, permitindo que o visitante explore o que existe abaixo da superfície. A caverna é conhecida pelas estalactites e estalagmites, que são estruturas minerais formadas lentamente ao longo de milhares de anos.

Durante a visita à Lapa Doce, é possível observar salões subterrâneos e detalhes geológicos que ajudam a entender a história natural daquela região.

A história do garimpo

Antes de virar esse destino turístico famoso, a Chapada Diamantina foi marcada pela exploração mineral. A descoberta de diamantes, a partir do século XIX, impulsionou a ocupação de várias áreas, atraindo aventureiros, comerciantes e trabalhadores.

Esse período de garimpo foi essencial para o desenvolvimento de cidades como Lençóis. Embora a atividade tenha perdido a força com o tempo, ela deixou marcas profundas na cultura, na identidade e até na arquitetura das cidades da região.

E aí, qual desses cenários da novela você visitaria primeiro?