Erika Januza é a nova musa da Portela para o Carnaval 2027

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A Portela anunciou, na quinta-feira 12 de novembro, que a atriz Erika Januza é a nova musa da agremiação para o Carnaval 2027. Ela foi rainha de bateria da Unidos da Viradouro no Carnaval de 2025.

Para marcar a chegada, Erika gravou um vídeo nas redes sociais focado na tradição da escola. Nas imagens, ela aparece pedindo a bênção de figuras históricas da Portela, como Tia Surica e o presidente Júnior Escafura. A atriz contou que está muito feliz por ser recebida nessa família.

O vídeo também contou com a participação de Nilce Fran, vice-presidente da escola, e de Vick Campos, que faz parte da agremiação desde os oito anos.

No desfile de 2027, a Portela vai apresentar o enredo Ao mestre, com carinho, uma homenagem a Monarco, um dos maiores nomes da história da escola. O projeto foi desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. A agremiação, que já venceu o carnaval carioca 22 vezes, será a primeira a desfilar na terça-feira de Carnaval.