Raul Gil nega que esteja em asilo e manda recado sobre abandono familiar
Raul Gil resolveu acabar com a especulação. O apresentador rebateu os boatos de que estaria vivendo em um asilo ou que teria sido abandonado pela própria família. Ele usou um vídeo publicado na quarta-feira, 11 de novembro, nas redes sociais da filha, Nanci Gil, para desmentir as informações.
O apresentador questionou por que as pessoas sentem vontade de espalhar esse tipo de coisa e garantiu que nunca morou em um asilo, embora tenha frequentado esses locais para cantar para os idosos. Raul Gil deixou claro que ninguém o largou e que continua com o filho, afirmando que está maravilhosamente bem.
Para quem acha que ele parou de trabalhar, o apresentador avisou que segue na ativa com seu programa no YouTube, o Raul Gil Oficial, com conteúdos diários e semanais.
Mesmo negando a situação, Raul Gil disse que não vê os asilos de forma negativa. Para ele, esses locais funcionam como pontos de reunião para idosos conversarem e lembrarem do passado. Ele chegou a comentar que, em alguns casos, preferir o asilo é melhor do que ficar em casa quando não há boa convivência com nora ou genro.
Será que agora a internet para de inventar história?