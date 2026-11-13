Costas travadas? Se liga nessas dicas para aliviar a dor

Lifestyle

A dor na região lombar é aquele problema chato que aparece para muita gente, seja por causa de horas intermináveis sentado na frente do computador ou pelo cansaço acumulado nas tarefas domésticas. Às vezes, o problema surge depois de um movimento brusco, mas em outros casos a culpa é da imobilidade prolongada ou do esforço físico excessivo.

Se você sente a região travada e está com dificuldade para se movimentar com naturalidade, existem alguns hábitos simples que podem ajudar a trazer aquele alívio necessário. Com a orientação correta, é possível retomar as atividades do dia a dia aos poucos e com muito mais conforto.

Movimento e calor: os aliados

Quando a dor aperta, a primeira reação de muita gente é querer ficar deitada e evitar qualquer tipo de movimento. No entanto, ficar na cama por muito tempo geralmente não ajuda a resolver a dor lombar comum. O ideal é tentar manter uma atividade leve, respeitando sempre o limite do próprio corpo.

Uma caminhada curta ou alguns minutos de movimentos suaves dentro de casa podem evitar que a região fique ainda mais rígida. A regra de ouro aqui é não forçar a barra: evite qualquer movimento que faça a dor piorar.

Outra opção para quem sente a lombar apertada ou travada é o uso de uma bolsa de água quente, que oferece um alívio temporário. O calor ajuda a relaxar os músculos e reduz a sensação de rigidez. O jeito certo de usar é envolver a bolsa em uma toalha e aplicar por cerca de 15 a 20 minutos. É fundamental evitar o contato direto com a pele para não causar queimaduras e, principalmente, nunca dormir com a bolsa de água quente sobre o corpo.

Postura no trabalho e ao levantar peso

Para quem trabalha muitas horas no computador, ficar na mesma posição por tempo prolongado é o caminho mais rápido para piorar o desconforto. A solução começa no ajuste da cadeira, garantindo que as costas estejam bem apoiadas e que a planta dos pés fique firme no chão.

Mas o ponto mais importante é não estagnar: mude de posição com frequência. Levante-se em intervalos regulares, caminhe um pouco e evite ficar curvado por longos períodos.

Na hora de pegar algo no chão, a técnica correta faz toda a diferença para não travar a coluna. O segredo é chegar perto do objeto, dobrar os joelhos e manter a carga próxima ao corpo. Jamais gire a cintura bruscamente enquanto estiver levantando peso. Se o objeto for pesado demais, a melhor saída é pedir ajuda em vez de forçar as costas.

Alongamentos e a hora de dormir

Movimentos suaves ajudam a manter a mobilidade do corpo. É possível testar movimentos lentos com a pelve ou alongamentos leves, desde que isso não cause dor. Devem ser evitadas rotações bruscas, flexões intensas ou qualquer exercício que aumente o incômodo ou que faça a dor descer para a perna.

Se você não sabe quais movimentos são seguros para o seu caso, o caminho é buscar a orientação de um médico ou fisioterapeuta.

Até a posição de dormir influencia no alívio da dor. Para quem sofre ao deitar, uma opção é dormir de lado, colocando um travesseiro entre os joelhos. Outra alternativa, para quem prefere dormir de costas, é colocar um travesseiro embaixo dos joelhos. Como não existe uma posição ideal que funcione para todo mundo, o ideal é escolher aquela que traga mais conforto e que não piore os sintomas.

Sinais de alerta: quando procurar um médico

Embora as dicas ajudem, existem situações em que a ajuda médica é indispensável. Se a dor persistir, voltar com frequência ou atrapalhar a rotina, é preciso investigar a causa com um profissional.

Existem sinais graves que exigem socorro imediato. Fique atento a novas dificuldades para urinar ou evacuar, perda de controle da bexiga ou do intestino, dormência na região genital ou perineal e uma fraqueza intensa ou progressiva nas pernas. Esses sintomas podem indicar problemas sérios.

Também é necessária a avaliação médica urgente se a dor vier acompanhada de febre ou se tiver surgido logo após um trauma ou ferimento grave. Lembre-se que a dor lombar não é tratada da mesma forma para todos, pois as causas variam. Ouvir o corpo, não forçar o limite e saber a hora de procurar um médico são os passos principais para a recuperação.

E aí, você é do time que vive com a coluna travada ou consegue manter a postura?