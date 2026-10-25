Thaíde e companhia botam fogo no Rancho do Fazendeiro com fofocas e planos para a Roça

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Thaíde usou seu privilégio como Fazendeiro no sábado, 24 de outubro, para transformar o Rancho em um verdadeiro confessionário de luxo. Ele convidou Fran Almeida, Mônica Fonseca e Rikardo Negro para curtir o espaço VIP, mas a paz durou pouco, já que o grupo resolveu colocar todas as cartas na mesa sobre a estratégia e as rivalidades dentro de A Fazenda 18.

O encontro começou com a animação dos amigos, que receberam o rapper com gritos de Uh, é Thaizendeiro!. Em um momento mais sensível, Thaíde mostrou fotos da esposa e das filhas, agradecendo a chance de levar a família para curtir o momento. O grupo também sentiu a falta de Jottapê e Igor Monteiro, enquanto brindavam e mandavam beijos para seus próprios cônjuges e filhos.

Alvos na mira e jogo sujo

Assim que atacaram o buffet, o papo virou jogo. Thaíde reclamou da brincadeira de Darlin e Ariela e comentou sua invertida. Para ele, agora elas têm motivos reais para votá-lo, o que acaba com aquele papinho de brincadeirinha que ele não suporta. O rapper admitiu que teme que um dos lobos acabe sozinho contra os rivais, mas deixou claro que a meta é sair do programa pelo voto do público, e não bater o sino.

a conversa esquentou quando Mônica Fonseca sugeriu que os amigos avisassem caso a pressão do jogo ficasse pesada demais. Mas o clima pesou mesmo quando Thaíde começou a analisar a vida amorosa alheia. Ele demonstrou preocupação com Murilo Dias, afirmando que espera que a influenciadora Cathe sinta o mesmo por ele. Para Thaíde, Cathe é volátil nos sentimentos, enquanto Murilo estaria apaixonado demais, fazendo tudo por ela.

Amizades perigosas e comportamentos questionáveis

Outro nome que entrou na roda de críticas foi Mayk Leão. Embora goste do influenciador, Thaíde acredita que as amigas de Mayk influenciam negativamente suas ações, descrevendo as aliadas como falsas, chatas e duas caras. Fran Almeida, mesmo sendo rival de Mayk, concordou com a análise e disparou que as aliadas dele são perigosas, apontando Maíra como a pior de todas por ser sorrateira.

O grupo também debateu a responsabilidade dos peões. Fran afirmou que protegeria os amigos sempre que possível, mesmo mudando seu voto. Mônica concordou, mas abriu uma exceção para Gigi, que chamou de irresponsável e disse que ela precisa arcar com as consequências de seus atos.

Sobre as festas, Rikardo contou que Ana Bruna perguntou se ele se incomodava com ela olhando enquanto ele dançava. Rikardo disse que não liga para a oponente, mas Mônica foi ácida e classificou Ana Bruna como vulgar até nas festas. A conversa então migrou para Maíra, que Rikardo considerou pior que Ana. Mônica concordou, achando constrangedor o comportamento de Maíra, descrevendo-a como caras e bocas mesmo quando a música não pede isso.

A hora da verdade e a ampulheta

Na hora de definir a estratégia para a Roça usando os dardos, o grupo foi certeiro. As meninas colocaram a foto de Darlin no alvo e Thaíde confirmou que votará na peoa, avisando que ela já sabe. Mônica revelou que vai apontar e votar na Ana, enquanto Rikardo pretende mirar em Ariela ou Serginho. Fran, por sua vez, planeja apontar Mayk e mandar a Ana.

O clima ficou ainda mais tenso quando eles viraram a ampulheta e ouviram Ariela, Maíra e Darlin falando mal de Thaíde. O motivo era a discussão que rolou depois que as três brincaram que iriam para o Rancho. Ao ouvir isso, Thaíde questionou o caráter de Darlin e Maíra, lembrando que as duas se odiavam anteriormente e agora estão aliadas.

Essa escuta mudou os planos do Fazendeiro. Thaíde reconsiderou sua indicação e pensou em não colocar Darlin no banco para ir direto na Maíra, por considerá-la o elo fraco do jogo e alguém que não voltaria se fosse para a Roça. Para piorar a imagem da rival, o grupo ouviu Darlin contar que levou uma multa por colocar som alto no condomínio de propósito, o que fez Thaíde criticar a personalidade da peoa e Fran chamá-la literalmente de psicopata.

Para fechar o encontro, o quarteto acompanhou o discurso de Galisteu e a eliminação de Cath. Mônica analisou as palavras da apresentadora sobre a importância de ter rivais no jogo e relacionou isso à briga de Tina, notando que, sem esse embate, Tina acabou partindo para cima de Daniel.