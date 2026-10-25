Fátima Bernardes recebeu R$ 5,4 milhões de banco que engavetou campanha
Fátima Bernardes recebeu R$ 5,4 milhões do Banco Master para estrelar uma campanha publicitária que acabou não indo ao ar. O material foi engavetado por causa de uma crise na instituição financeira comandada por Daniel Vorcaro, mas a jornalista manteve o pagamento integral do acordo.
O contrato previa uma campanha de seis meses, entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, com pagamentos mensais de R$ 900 mil. As negociações começaram em setembro de 2024, quando a responsável pelo marketing informou a Vorcaro que Fátima estaria disponível para fechar com uma marca a partir de novembro e sugeriu uma campanha de reputação para o Master.
Em dezembro de 2024, a equipe de marketing relatou que Fátima gostaria de conversar com Vorcaro sobre a instituição. No entanto, a campanha foi suspensa após o agravamento da crise no banco e a tentativa de aquisição pelo BRB. Na época, Vorcaro concordou em redirecionar o investimento para a Titan.
Embora as gravações tenham sido feitas, as imagens nunca foram exibidas. A apresentadora acionou uma cláusula de rescisão por possíveis danos reputacionais, o que permitiu que o contrato fosse encerrado sem que ela precisasse devolver o dinheiro.
A equipe de Fátima explicou que a cláusula foi usada assim que surgiu um inquérito do Ministério Público sobre a compra do BRB pelo Banco Master. A assessoria também negou qualquer contato direto, presencial ou por vídeo, entre a jornalista e Daniel Vorcaro, afirmando que tudo foi conduzido pela agência Pullse.