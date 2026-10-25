Esposa do Jacaré, ex-É o Tchan, mostra escola da filha no Canadá

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Gabriela Mesquita resolveu mostrar para os seguidores como é a rotina escolar da filha caçula, Bia, no Canadá. A empresária registrou a escola pública onde a menina estuda, localizada na província de British Columbia.

Nas redes sociais, Gabriela contou que aproveitou um momento de visita dos pais para conversar com os professores e acompanhar o desempenho acadêmico da filha. Ela explicou que decidiu registrar um pedacinho do ambiente que faz parte do dia a dia da criança.

O marido de Gabriela, Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, ex-dançarino do grupo É o Tchan, mora em Vancouver desde 2016. Por lá, ele trabalha como supervisor em uma empresa de restauração de imóveis. Além de Bia, o casal também é pai de Rafael.