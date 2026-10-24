Mariana Ximenes não aguenta a traição na novela e dá bronca em Flávia Alessandra

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A traição de Fábia em Quem Ama Cuida mexeu com todo mundo, inclusive quem está nos bastidores. Mariana Ximenes, que interpreta a Dora na novela das nove da Globo, admitiu que ficou arrasada ao descobrir que a personagem de Flávia Alessandra se envolveria com Ademir, que é o ex-marido de sua personagem na trama.

O choque foi tanto que Mariana revelou ter dado uma bronca bem-humorada na colega de elenco por causa dos rumos da história. A atriz contou que chegou a questionar Flávia, dizendo que não era possível ela pegar o ex-marido da amiga. O desabafo aconteceu durante a festa de lançamento da série Verônika com K, realizada no Rio de Janeiro em 22 de outubro de 2026.

Mais que um triângulo amoroso

Para Mariana, a situação é grave e vai muito além de um simples envolvimento amoroso com o ex de uma amiga. O ponto principal da indignação é que Fábia sabe perfeitamente das atitudes criminosas de Ademir e de tudo o que ele fez contra Dora e outras pessoas, mas mesmo assim decidiu se relacionar com ele.

A atriz acredita que essa descoberta pode causar uma ruptura definitiva na amizade das personagens. Embora não saiba os detalhes dos próximos capítulos, Mariana avaliou que é difícil Dora ignorar esse comportamento. Para ela, o fato de Fábia continuar com Ademir, mesmo ciente dos crimes dele, estremece a relação e se torna uma questão de caráter.

O fenômeno 'Andora'

Enquanto a amizade com Fábia balança, a vida amorosa de Dora está rendendo bons frutos nas redes sociais. O romance da personagem com André, interpretado por Henrique Barreira, criou uma torcida fiel, e os fãs já batizaram o casal de Andora.

Mariana acredita que esse sucesso é resultado de uma combinação de fatores. Ela destacou que Henrique Barreira é um ator talentosíssimo e que ambos têm muita vontade de trabalhar e estudam bastante para as cenas. Além disso, a atriz ressaltou a importância de a história ser bem construída e da direção de Amora Mautner.

Segundo a atriz, existe ainda um elemento que foge da preparação técnica dos profissionais, que seria um fator de magia e sintonia que não se explica, .

Novos projetos na TV

Além de estar no horário nobre, Mariana Ximenes também começou a aparecer em outro projeto na televisão. Em 22 de outubro de 2026, ela estreou na série Verônika com K, do Globoplay, que tem Roberta Rodrigues como protagonista.

Na produção, que foi gravada em 2023 e se passa antes dos eventos de Arcanjo Renegado, Mariana interpreta Bárbara, uma delegada com personalidade forte e desbocada. A atriz explicou que fez essa participação afetiva enquanto ainda se dedicava às gravações de novelas. Ela também aproveitou para celebrar o protagonismo feminino na série, destacando que Roberta Rodrigues interpreta uma advogada.

Quem Ama Cuida deve seguir no ar até janeiro de 2027, quando a previsão é que seja substituída pela continuação de Avenida Brasil. Até lá, o clima deve continuar tenso, já que o envolvimento de Fábia com Ademir promete colocar a prova a amizade entre as personagens.