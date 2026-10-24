Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso terminam namoro após 9 meses

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Gabriel Cardoso confirmou na quinta-feira, 22 de outubro, que não está mais em um relacionamento com Gracyanne Barbosa. O casal estava junto desde janeiro deste ano, mas o empresário explicou que o término aconteceu por conta de incompatibilidades entre os dois.

Gabriel contou que sente a necessidade de prover e cuidar, citando gestos simples como abrir a porta do carro, mas que Gracyanne não aceitava bem essas atitudes. Segundo ele, surpresas e presentes também não eram recebidos da forma que ele esperava. O empresário disse admirar o jeito forte e independente da influenciadora, mas sentia que precisava sentir que estava somando na relação, motivo pelo qual o namoro não estava funcionando.

Ele descreveu Gracyanne como alguém tão forte que não se sabe quando está com dor e disse que ela é sua inspiração, embora a dinâmica não tenha funcionado dentro do relacionamento. Gabriel também garantiu que não houve infidelidades ou outras pessoas envolvidas, tratando o rompimento como uma questão de maturidade para entender a incompatibilidade do momento.

O pessoal que segue a musa fitness já estava desconfiado do término depois que Gabriel apagou as fotos do casal e parou de segui-la nas redes sociais na manhã de quinta-feira. Até o momento, Gracyanne não se manifestou e mantém as fotos ao lado do ex publicadas em seu perfil.

Os dois se conheceram no Réveillon de 2026, em Trancoso, na Bahia, e assumiram o namoro em janeiro. Este foi o primeiro relacionamento da ex-BBB após o fim do casamento de 16 anos com Belo.