Climão? Leonardo estaria evitando festas dos netos por causa de Virginia Fonseca

Entretenimento

Parece que tem alguém fugindo de festa por aí. A suspeita da vez é que Leonardo não esteja fazendo a menor questão de participar das comemorações de aniversário dos netos para evitar a ex-nora, Virginia Fonseca.

O detalhe é que o cantor convive com as crianças em outras situações, mas some justamente quando Virginia organiza aqueles festões milionários. Leonardo já faltou aos aniversários de Maria Alice, José Leonardo e, mais recentemente, aos quatro anos de Maria Flor.

Para justificar a ausência desta última vez, Poliana Rocha explicou que o marido estava pescando no Pantanal. Convenhamos, entre encarar a ex-nora e fisgar um peixe, Leonardo parece preferir a segunda opção.

Além do suposto climão, existe a teoria de que o cantor não tenha paciência para festas infantis que parecem mais eventos publicitários do que comemorações. Até agora, ninguém confirmou oficialmente se a relação está realmente estremecida, mas enquanto Virginia monta o espetáculo, Leonardo prefere jogar a linha na água.