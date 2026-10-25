Heranças de Catherine Bascoy agitam A Fazenda 18

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Na quinta-feira, 22 de outubro, a ex-participante definiu o destino de suas heranças para quem ficou no jogo, e os presentes foram para Gabriel Torres e Tina Calamba.

Gabriel recebeu uma imunidade que podia repassar para outro peão e não perdeu tempo: escolheu salvar Alfredo Amaral da próxima Roça. Já Tina encarou um desafio financeiro. A modelo aceitou ganhar R$ 5 mil, mas em troca terá que passar 48 horas sem comer carne, frango ou peixe.

Ela aceitou a proposta na hora, provando que o dinheiro fala mais alto que a fome. Será que esse mimos vão mudar a dinâmica da competição ou só causar mais confusão na sede? A gente segue acompanhando!