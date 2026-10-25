Mãe de Virginia Fonseca vira 'vilã' da vida real após dar bronca em funcionária
Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, não passou despercebida no primeiro episódio de Poderosas do Cerrado, exibido no Globoplay na quarta-feira, 21 de outubro. Ela, que é uma das protagonistas da segunda temporada da atração, dividiu opiniões na internet após um momento tenso com as funcionárias de sua casa.
O climão rolou porque Margareth não gostou de onde a funcionária fez as compras do supermercado. Com cara de reprovação, ela reclamou que o preço das mangas estava muito mais alto do que em outros estabelecimentos. A funcionária chegou a comentar que, no início, a convivência era tensa, mas que já tinha se acostumado ao jeito da patroa.
Para justificar a postura, Margareth afirmou que chega com autoridade na hora de chamar a atenção e disse que só faz isso porque gosta da pessoa, caso contrário, já a teria mandado embora. Ela ainda garantiu que não é pão-duro, mas que considerava um absurdo pagar caro por um produto simples que poderia ser encontrado em qualquer lugar.
Como era de se esperar, a web não ficou calada. Uma internauta comparou Margareth à vilã Pilar, personagem de Isabel Teixeira em Quem Ama Cuida, e outras criticaram a forma como ela falou com a contratada. Enquanto alguns internautas acharam que o tom foi inadequado, outros defenderam a influenciadora, dizendo que ela estava certa em orientar sobre o gasto excessivo e que não havia nada de errado em querer economizar.