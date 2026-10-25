Mãe de Virginia Fonseca vira 'vilã' da vida real após dar bronca em funcionária

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Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, não passou despercebida no primeiro episódio de Poderosas do Cerrado, exibido no Globoplay na quarta-feira, 21 de outubro. Ela, que é uma das protagonistas da segunda temporada da atração, dividiu opiniões na internet após um momento tenso com as funcionárias de sua casa.

O climão rolou porque Margareth não gostou de onde a funcionária fez as compras do supermercado. Com cara de reprovação, ela reclamou que o preço das mangas estava muito mais alto do que em outros estabelecimentos. A funcionária chegou a comentar que, no início, a convivência era tensa, mas que já tinha se acostumado ao jeito da patroa.

Para justificar a postura, Margareth afirmou que chega com autoridade na hora de chamar a atenção e disse que só faz isso porque gosta da pessoa, caso contrário, já a teria mandado embora. Ela ainda garantiu que não é pão-duro, mas que considerava um absurdo pagar caro por um produto simples que poderia ser encontrado em qualquer lugar.

Como era de se esperar, a web não ficou calada. Uma internauta comparou Margareth à vilã Pilar, personagem de Isabel Teixeira em Quem Ama Cuida, e outras criticaram a forma como ela falou com a contratada. Enquanto alguns internautas acharam que o tom foi inadequado, outros defenderam a influenciadora, dizendo que ela estava certa em orientar sobre o gasto excessivo e que não havia nada de errado em querer economizar.