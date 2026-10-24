Clima esquentou: Nívea Stelmann e Paulo Zulu flertam em podcast e ex do surfista reage nas redes

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O clima pesou — ou melhor, esquentou — no podcast Nívea Por Aí. Durante o episódio gravado na quinta-feira, 15 de outubro, a atriz Nívea Stelmann e o ator Paulo Zulu trocaram flertes entre os dois, que se separaram recentemente. A conversa sobre o que cada um busca em um parceiro acabou virando um convite inesperado para a intimidade.

Nívea Stelmann é uma atriz brasileira que mora nos Estados Unidos desde 2014. Ela anunciou a separação de Marcus Rocha em junho deste ano, após 14 anos de casamento. Já Paulo Zulu é ator, apresentador e modelo brasileiro que encerrou sua relação com Elaine Quisinski após quase dez anos juntos.

Fogo no estúdio

O flerte começou quando Zulu comentou que procura alguém capaz de equilibrar seu jeito intenso, afirmando que precisa de uma mulher que lhe dê carinho. O ator chegou a soltar um suspiro forte durante a fala, o que fez Nívea brincar que estava ficando com medo. Para reforçar a imagem, Zulu se descreveu como selvagem, dizendo que o fogo é grande e que precisaria de alguém que jogasse água para diminuir as chamas.

Nívea não ficou atrás e declarou que também é intensa, mencionando que é ariana e que, por isso, os dois teriam fogo demais para que as coisas dessem certo. Zulu respondeu "Somos!", surpreendendo Nívea, e revelou que nasceu no dia 2, enquanto ela é do dia 6. O ator resumiu a situação como um incêndio dentro do estúdio, momento em que a apresentadora sugeriu que eles saíssem dali, disparando que o quarto dela ficava logo ali.

Curiosidade e polêmicas antigas

Além do clima de romance, Nívea admitiu que estava curiosa para ver uma foto íntima de Zulu que viralizou na internet em 2016. Ela questionou onde estava aquele homem pelado que ela ainda não tinha visto e afirmou que olharia a imagem assim que a entrevista terminasse.

Zulu relembrou que a divulgação daquela foto o deixou mal por uma semana, pois sentia que seu trabalho era vender produtos e não o próprio corpo. Ele contou que se sentiu mal em relação às mulheres, mães e filhas de seus amigos, por causa do respeito que tem pelas pessoas. Apesar do mal-estar inicial, ele admitiu que a repercussão foi maravilhosa para a carreira, já que as mulheres enlouqueceram e ele conseguiu muitos trabalhos depois disso.

A reação da ex

Enquanto Nívea e Zulu brincavam, Elaine Quisinski, ex do surfista, não ficou calada. Após a repercussão do episódio, ela usou as redes sociais para publicar desabafos sobre reciprocidade, fidelidade e respeito. Em um dos posts, Elaine escreveu que atitudes valem mais do que palavras e disse que ser alfa é incrível, mas que quer ver ser alfa de uma mulher só, honrar a família e respeitar a história que construíram.

Em outra reflexão, ela comparou a união estável ao cuidado com uma planta, afirmando que a vida é sobre reciprocidade e que cuidar todos os dias é o que mantém a relação viva, ressaltando que isso não era sobre botânica. Vale lembrar que, em setembro, Elaine já havia dito que os dois não estavam mais juntos havia nove meses e que a relação "já era para ter acabado" dois anos antes, citando questões muito sérias.

Já Nívea Stelmann também teve que lidar com boatos recentemente. Ela rebateu críticas sobre seu divórcio e negou rumores de que teria feito uma greve de sexo, reforçando que as declarações sobre o término foram tiradas de contexto e que a decisão partiu de Marcus Rocha.

Será que esse fogo todo vai virar romance ou foi só a empolgação do microfone ligado?