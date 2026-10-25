Rayane usa IA para desabafar sobre crise no namoro com Belo

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Rayane Figliuzzi usou a inteligência artificial para mandar um recado direto no Instagram no sábado, 24 de outubro. Em um vídeo criado por IA, a influenciadora aparece sendo apedrejada por diversas mulheres, mas logo transforma as pedras em um muro e, depois, em um castelo.

Na legenda, ela reclamou que as pessoas julgaram e decidiram quem ela era sem antes ouvir a sua versão. Apesar do caos, Rayane disse que está bem e que está transformando as críticas em paz dentro do seu próprio castelo.

O clima não está nada bom no relacionamento dela com Belo. O casal enfrenta uma crise após uma briga motivada por ciúmes em um shopping no Rio de Janeiro. Até o momento, não houve conversa sobre o futuro do namoro.

Um dia antes, Rayane já tinha publicado uma carta aberta dizendo que se sentia profundamente desrespeitada como mulher e mãe. Ela disparou contra a imprensa, acusando veículos de criarem histórias e publicarem mentiras apenas para conseguir cliques, afirmando que notícias falsas machucam as pessoas que ela ama.

Enquanto a namorada desabafa, Belo segue em silêncio sobre o assunto no Instagram. O cantor tem se limitado a repostar perfis, a maioria de mulheres, com a música Você Mudou ao fundo. Ele também aproveitou para comemorar que o clipe da canção bateu um milhão de visualizações no YouTube.

Será que esse castelo da Rayane vai resistir ou o namoro já era?