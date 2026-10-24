Monique Lafond volta às telinhas após 12 anos em Quem Ama Cuida

Entretenimento

A atriz Monique Lafond está de volta às telas da TV Globo. Após 12 anos longe das telinhas, ela aceitou o convite do autor Walcyr Carrasco para fazer uma participação especial na novela Quem Ama Cuida. A atriz, que teve grande destaque no cinema e na TV entre as décadas de 1970 e 1980, agora assume o papel de Elena, uma personagem misteriosa que possui ligações com o passado da governanta Diná, interpretada por Rosi Campos.

Monique Lafond é uma atriz e ex-modelo franco-brasileira com trajetória marcada por papéis no teatro, cinema e televisão. Além de sua atuação artística, ela trabalha como professora de atuação desde 1997.

A volta aos estúdios

Nas redes sociais, a atriz celebrou o retorno e aproveitou para agradecer por ter sido dirigida por Alexandre Macedo. O momento também serviu para que ela fizesse um desabafo sobre a realidade do mercado de trabalho para artistas veteranos. Monique afirmou: "Não é a gente que se afasta, sempre estive acessível" e celebrou o momento, dizendo: "Estou viva!".

Durante o período em que esteve longe do horário nobre, a atriz não parou de trabalhar. Ela se dedicou a dar aulas de teatro, focando especialmente em turmas voltadas para a terceira idade. No cinema, Monique também manteve a atividade, protagonizando o filme As Feras, no qual fez par romântico com Lúcia Veríssimo, e o longa Eu, no qual atuou ao lado de Tarcísio Meira.

Reviravoltas em Quem Ama Cuida

Enquanto a chegada de Elena promete mexer com o passado de Diná, a trama de Quem Ama Cuida também prepara outras revelações bombásticas. O personagem César, vivido por Rainer Cadete, está em uma busca ativa por provas que possam provar a inocência de seu pai, Hélio, que foi injustamente condenado por um crime.

O dermatologista conseguirá, finalmente, encontrar um documento capaz de mudar tudo. Acompanhado de Bia, personagem de Maria Ribeiro, César analisará arquivos em seu apartamento e descobrirá um laudo oficial sobre o atendimento médico que causou a morte de um paciente. O relatório original indica que não houve erro na administração do medicamento, já que o histórico do paciente não apresentava alergia à substância utilizada.

A fraude do laudo

Ao comparar esse novo documento com aquele que foi apresentado anteriormente na Justiça, César e Bia perceberão que existem duas versões diferentes do laudo. A conclusão é clara: a versão enviada ao tribunal foi adulterada. A descoberta causará um forte impacto emocional em César, que passou a vida inteira sofrendo as consequências do suposto crime do pai, mas agora sentirá o alívio de ter a verdade em mãos.

A comemoração da descoberta será compartilhada com Pedro, interpretado por Chay Suede. O advogado, ao saber da novidade, se colocará à disposição para ajudar o amigo durante todo o processo judicial para limpar o nome do pai.

Essa reviravolta não ajuda apenas César. A prova da fraude no laudo médico poderá fortalecer o caso de Adriana, personagem de Letícia Colin, que também tenta provar sua inocência em uma situação semelhante. A novela, que estreou em 18 de maio de 2026, segue sendo exibida de segunda a sábado, às 21h30.