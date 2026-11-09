Telefone sem fio: a confusão entre Darlin, Mayk e Ana em A Fazenda 18

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O clima esquentou na sede de A Fazenda 18 na tarde de sexta-feira, 6 de novembro. Uma confusão envolvendo Darlin Ferrattry, Mayk Leão e Ana Bruna deixou o grupo rachado depois que um comentário mal interpretado virou briga.

Tudo começou quando Mayk comentou com Darlin que descobriu uma informação sobre Lucas Bissoli durante a dinâmica do Kwai. O Fazendeiro disse que pensava em usar esse dado para indicar o médico à Roça.

O problema é que a fofoca não parou por aí. Darlin contou a Ana que Mayk sabia de algo sobre Bissoli, mas que ele não revelaria a ninguém. Ana, sentindo-se abandonada pelo grupo, conversou com Mayk na Casa da Árvore e depois procurou o peão e comentou o assunto na piscina, falando alto o suficiente para que outros rivais ouvissem, o que irritou o Fazendeiro.

Para piorar, Darlin soltou que Mayk teria dito que não ajudaria Ana caso ela se tornasse alvo na Roça. Diante de tanta contradição, os peões resolveram fazer um acerto de contas cara a cara.

Durante a discussão, Mayk explicou que não tem nada contra o relacionamento de Ana e Darlin, mas avisou que não aceitaria que o romance atrapalhasse o grupo. Ele também negou ter excluído a influenciadora dos momentos de convivência, citando que ela era livre para participar da pool party com os aliados.

O ápice da confusão aconteceu quando Ana revelou que Darlin disse que o próprio Mayk havia pedido para ela procurar o Fazendeiro atrás de informações sobre Bissoli. Surpreso, Mayk questionou Darlin sobre isso, e a influenciadora confirmou que era verdade. O Fazendeiro não gostou nada da situação e disparou que tinha coisa errada na história.

Quem aguenta esse nível de drama sem um baldinho de pipoca do lado?