Leonardo troca viagem à França por boteco no Tocantins

Entretenimento

Leonardo contou à mulher, Poliana Rocha, que visitar um boteco no Tocantins foi muito melhor do que viajar para a França.

Tudo aconteceu depois de uma pescaria no lago Tabocão, quando o gerente do artista, Batata, sugeriu a parada no bar da Matinha. O dono do estabelecimento, Seu João, não reconheceu o cantor, nem demonstrou reconhecê-lo depois de ser informado de quem ele era. Leonardo brincou que isso foi a melhor coisa que aconteceu na carreira dele até hoje.

O clima de anonimato durou pouco. Um rapaz que conhecia o cantor começou a filmar tudo com o celular e, em 20 minutos, cerca de 40 pessoas lotaram o lugar, que antes estava quase vazio.

Sobre o cardápio, a situação era crítica: não tinha salame, sardinha nem quitutes, e o limão estava seco. O grupo consumiu três litros de cachaça, e só Leonardo bebeu 1,5 litro.

Antes de ir embora, o artista ainda pagou duas caixas de cerveja para uma mulher que pediu. Ele disse que saiu feliz após os frequentadores desejarem bênçãos e proteção divina a ele. Ao comparar o passeio com a viagem à França, Leonardo fez Poliana rir. "Para mim foi a melhor viagem que eu fiz, melhor que a da França. Muito melhor que a da França! A França é uma bosta!", disse.