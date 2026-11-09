Pipoca de pão de queijo e pato com Fanta? O Folha Gourmet Festival trouxe pratos bem ousados

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Se você acha que já provou de tudo, o Folha Gourmet Festival resolveu provar o contrário. O evento, que acontece no parque Villa-Lobos, na região oeste de São Paulo, abriu as portas no último sábado, 7 de novembro, com pratos que fogem totalmente do óbvio e preços que variam entre R$ 16 e R$ 60.

Além da gastronomia, o festival trouxe uma curadoria musical assinada pelo Blue Note e palestras focadas nas tendências do mundo da comida. O evento tem curadoria de Marília Miragaia, editora do Guia Folha + Comida, e apoio de Andrea Schwarz.

Ousadia no prato e no molho

Um dos destaques que deixou todo mundo curioso foi a aposta do restaurante Plin, especializado em culinária ítalo-brasileira. Eles decidiram dar uma repaginada no clássico pato com laranja, mas com um toque bem inusitado: em vez do suco da fruta, o molho é feito com a redução de refrigerante Fanta Laranja.

O prato, que custa R$ 55, combina o pato desfiado com massa de pizza frita e uma saladinha de ervas. Segundo o chef Giovanni Renê, a ideia foi criar uma interpretação diferente e com uma pegada debochada do prato tradicional. Quem gosta de experimentar sabores inesperados provavelmente aprovou a audácia.

De Minas Gerais ao Japão

Para quem prefere sabores mineiros com um twist, o restaurante Lena trouxe opções que chamaram a atenção. Um dos pratos foi o crudo de carne serenada, preparado com carne angus beef passion, azeite, picles, hortelã e queijo canastra, saindo por R$ 50. A combinação foi elogiada por visitantes, que destacaram os cubos bem picados da carne e o tempero gostoso.

Mas a estrela para petiscar no estande do Lena foi a pipoca de pão de queijo. Como o nome sugere, são bolinhas de pão de queijo fritas, servidas com creme azedo e goiabada, por R$ 30. É aquele tipo de mistura entre o salgado e o doce que a gente ama ou odeia, mas que com certeza gera conversa.

Já o Saiko Sando trouxe a influência japonesa com sanduíches potentes. O gyukatsu, que leva filé-mignon, maionese japonesa e molho de ostra, custa R$ 49. Para quem prefere frutos do mar, tem o ebi, um sanduíche de camarão com molho tártaro e salada de repolho, por R$ 45. A proposta crocante e os molhos saborosos fizeram com que alguns visitantes voltassem ao evento mais de uma vez apenas para repetir os pedidos.

Sabores árabes e estrutura do evento

O festival também abriu espaço para a culinária árabe no estande do Make Hommus Not War. A proposta aqui é misturar ingredientes orientais com toques brasileiros, como no caso do homus com molho de tomate, acompanhado de rabada crocante e agrião, por R$ 50. Uma visitante destacou a carne da rabada macia, desmanchando na boca, combinada com o molho de tomate e o agrião.

Apesar de acontecer ao ar livre, o espaço tem cobertura nas áreas principais. O bar central, a área de churrasco, o beer-garden e o wine-garden também são cobertos. Já o palco dos shows e as mesas reservadas para refeições têm cobertura parcial.

Como participar nas próximas datas

O Saiko Sando encerrou sua participação no domingo, 8 de novembro, abrindo caminho para o Aiô, casa de cozinha taiwanesa, que assume o espaço no próximo final de semana. O festival ainda terá novas edições nos dias 14 e 15 de novembro.

Os ingressos custam R$ 50 para inteira e R$ 25 para meia, com vendas via Sympla. Existe inclusive uma promoção de dois ingressos pelo preço de um, que inclui três meses de assinatura gratuita da Folha. A compra do ingresso também dá acesso ao Clube Folha Gourmet, que oferece o benefício de pedir um prato e ganhar outro em mais de 300 restaurantes parceiros.

O evento acontece no Parque Villa-Lobos, na avenida Professor Fonseca Rodrigues, com funcionamento aos sábados das 12h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Crianças de até dez anos não pagam entrada. A gente só espera que o molho de Fanta não vire tendência em todos os restaurantes da cidade, né?