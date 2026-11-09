AFROPUNK Brasil: tudo sobre a 6ª edição em Salvador

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O AFROPUNK Brasil chegou à sua sexta edição em Salvador, ocupando o Parque de Exposições, na Avenida Paralela. O festival reuniu 16 atrações musicais divididas entre os dias 7 e 8 de novembro de 2026, trazendo um mix de artistas e DJs, além dos tradicionais paredões.

Entre os grandes nomes confirmados para esta edição estavam Emicida, Gilberto Gil, Jorja Smith, Kehlani e Criolo. Gilberto Gil, inclusive, é um dos pilares da música brasileira, com uma carreira de mais de seis décadas e reconhecimento global.

Palcos e ingressos

A estrutura do festival foi dividida em dois espaços principais: o lounge e a arena. As apresentações musicais aconteceram em palcos com nomes sugestivos, o Agô e o Gira, enquanto a Arena foi o reduto dos paredões, garantindo aquela energia característica de Salvador.

Para garantir o acesso, os ingressos tiveram preços variados. A entrada custou a partir de R$ 132,25, enquanto quem optou pelo passaporte para curtir os dois dias do evento investiu R$ 1.056,69. As vendas foram concentradas na internet.

Regras de entrada: o que podia levar

A organização do AFROPUNK Brasil foi rigorosa com a segurança, mas permitiu que o público levasse alguns itens básicos para garantir o conforto. Alimentos para consumo individual e garrafas de água lacradas foram liberados na entrada do Parque de Exposições.

Por outro lado, qualquer objeto que pudesse oferecer riscos à segurança do público foi proibido. Outros objetos que pudessem causar danos, riscos ou importunações ficaram sujeitos à avaliação da produção, da segurança e do policiamento.

Operação especial de transporte

O metrô que liga a capital baiana a Lauro de Freitas operou em regime especial, funcionando 24 horas no sábado (7) e no domingo (8) de novembro.

Nessa operação do metrô, entre 0h e 5h da manhã, o embarque ficou restrito à Estação Mussurunga. As outras estações serviram apenas para o desembarque dos passageiros, com a exceção da Estação CAB, que permaneceu fechada. Para garantir a ordem, a CCR Metrô Bahia reforçou o quadro de agentes de segurança.

Já o transporte por ônibus também teve ajustes. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) programou horários específicos para as linhas que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras. Algumas viagens foram antecipadas para a madrugada de domingo e segunda-feira (9), com saídas a partir das 2h, e outros horários foram prorrogados para facilitar a volta do público.

A Semob ainda mobilizou equipes de fiscalização nos terminais para orientar passageiros e operadores. Enquanto isso, os terminais de integração de Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga mantiveram a circulação normal de ônibus.

Trânsito e estacionamento

Agentes de trânsito ficaram espalhados pelas imediações do Parque de Exposições. O objetivo era organizar o fluxo de veículos e pedestres, já que o fim de semana em Salvador também contou com outros eventos esportivos e religiosos que alteraram o tráfego em diversas regiões.

Quem preferiu ir de carro contou com estacionamento no local. O serviço ficou disponível a partir das 9h e funcionou até uma hora após o encerramento das atividades de cada dia. As tarifas foram aplicadas de acordo com o tipo de veículo utilizado.