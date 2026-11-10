Barraco e beijo: Socorro flagra Maria Lina e Raimundo Gerardo em Lá na Minha Terra

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O romance entre Maria Lina e Raimundo Gerardo em Lá na Minha Terra começou do jeito mais caótico possível: no meio de uma briga por causa de rebanhos. Mesmo com as provocações e as farpas, a química falou mais alto e rolou aquele beijão logo na estreia.

No segundo capítulo, a vibe romântica continuou, mas o clima pesou rapidinho. Socorro pegou os dois no flagra e não perdeu a chance de soltar aquele comentário ácido, perguntando que diabo era aquilo e quem era a tal cabritinha.

Para tentar salvar a situação, Raimundo Gerardo precisou separar as duas, mas acabou precisando da ajuda de Biró para lidar com a confusão. Agora a gente só quer saber como essa briga vai terminar.