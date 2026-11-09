Prêmio Multishow 2026: indicados foram revelados e a votação já começou

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O Prêmio Multishow 2026 começou a revelar quem são os artistas e hits que disputam os troféus da 33ª edição. Os indicados das 19 categorias estão sendo anunciados ao longo deste 9 de novembro, com as primeiras revelações de Hit do Ano e Show do Ano feitas por Patrícia Poeta no programa Encontro.

O melhor de tudo é que o público decide quem leva a melhor. A votação para todas as categorias já está aberta e pode ser feita online. Quem quiser acompanhar a festa, anote aí: a premiação acontece no dia 9 de dezembro, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

Nos bastidores, a direção de gênero está nas mãos de Joana Thimoteo, com direção geral de Marcelo Amiky. A produção executiva é de Valesca Campos e a liderança de produção fica com Nicolas Rebouças.

Já sabe quem você quer ver ganhando ou vai esperar a lista completa para decidir?