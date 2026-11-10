Alfredo Amaral e Serginho Hondjakoff levam a melhor na Prova de Fogo de A Fazenda 18

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Alfredo Amaral e Serginho Hondjakoff, o ator conhecido por Malhação, garantiram a vitória na Prova de Fogo de A Fazenda 18 neste domingo, 8 de novembro. Os dois conquistaram o Lampião do Poder e agora têm a missão de definir os rumos da oitava Roça.

A disputa foi decidida no tempo. Para vencer, as duplas precisavam guiar um Galinho por hastes metálicas em um percurso elétrico cheio de obstáculos. O erro era fatal: qualquer deslize resultava em uma descarga elétrica e obrigava os peões a voltarem um trecho do caminho.

No sorteio das bolinhas coloridas, a competição foi dividida entre Alfredo e Serginho, Fran Almeida e Thaíde, além de Murilo Dias e Tina Calamba. A tensão foi alta, mas a dupla formada pelo empresário e pelo ator foi a mais rápida, fechando o tempo em 01:17.1.

Murilo e Tina ficaram com a segunda melhor marca, de 01:47.6, enquanto Fran e Thaíde completaram o trajeto em 01:57.5.

Agora, a expectativa fica para terça-feira, 10 de novembro, quando Alfredo e Serginho deverão escolher quem ficará com cada um dos poderes conquistados.