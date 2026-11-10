Maisa, Chay Suede e companhia marcaram presença no GP de São Paulo

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O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu uma lista caprichada de celebridades no sábado, 7 de novembro. Atores, cantores e ex-BBBs trocaram as câmeras pelos camarotes e arquibancadas para acompanhar de perto o treino classificatório do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Maisa Silva e Pedro Novaes, que trabalharam juntos na novela Garota do Momento em 2024, estavam presentes. Chay Suede também apareceu e ainda aproveitou para cumprimentar o piloto Lewis Hamilton nos boxes. O elenco de celebridades contou ainda com os atores João Guilherme, Wagner Santisteban, José Trassi e João Victor Gonçalves.

O time do Big Brother Brasil também marcou presença com as ex-BBBs Maxiane e Samira, da edição deste ano, além de Hariany Almeida. Para fechar a lista, o cantor Nattan, a dançarina Thais Carla e o humorista Marcelo Zangrandi também foram vistos no circuito.

Nem tudo foi glamour e networking, já que o clima não ajudou. Uma chuva forte atingiu a região e interrompeu a classificação. A direção de prova precisou acionar a bandeira vermelha pouco depois do início da sessão por causa do volume de água no asfalto e da baixa visibilidade.

Antes disso, no terceiro treino livre, Max Verstappen liderou a sessão com o tempo de 1:11.622, seguido por Antonelli e Norris. Já os brasileiros ficaram no meio do pelotão: Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou à décima posição, enquanto Rafael Câmara, estreante pela Haas, terminou em 15º.

Quem aí consegue focar na corrida com tanta gente famosa ao redor?