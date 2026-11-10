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Maisa, Chay Suede e companhia marcaram presença no GP de São Paulo

Mandy Mandopoulos · 10 de novembro de 2026
via Instagram @maisa

O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu uma lista caprichada de celebridades no sábado, 7 de novembro. Atores, cantores e ex-BBBs trocaram as câmeras pelos camarotes e arquibancadas para acompanhar de perto o treino classificatório do GP de São Paulo de Fórmula 1.

Maisa Silva e Pedro Novaes, que trabalharam juntos na novela Garota do Momento em 2024, estavam presentes. Chay Suede também apareceu e ainda aproveitou para cumprimentar o piloto Lewis Hamilton nos boxes. O elenco de celebridades contou ainda com os atores João Guilherme, Wagner Santisteban, José Trassi e João Victor Gonçalves.

O time do Big Brother Brasil também marcou presença com as ex-BBBs Maxiane e Samira, da edição deste ano, além de Hariany Almeida. Para fechar a lista, o cantor Nattan, a dançarina Thais Carla e o humorista Marcelo Zangrandi também foram vistos no circuito.

Nem tudo foi glamour e networking, já que o clima não ajudou. Uma chuva forte atingiu a região e interrompeu a classificação. A direção de prova precisou acionar a bandeira vermelha pouco depois do início da sessão por causa do volume de água no asfalto e da baixa visibilidade.

Antes disso, no terceiro treino livre, Max Verstappen liderou a sessão com o tempo de 1:11.622, seguido por Antonelli e Norris. Já os brasileiros ficaram no meio do pelotão: Gabriel Bortoleto, da Audi, chegou à décima posição, enquanto Rafael Câmara, estreante pela Haas, terminou em 15º.

Quem aí consegue focar na corrida com tanta gente famosa ao redor?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.