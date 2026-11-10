Briga com Ana Castela teria frustrado pedido de namoro de Jon Vlogs

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O plano era transformar os rumores de romance em namoro oficial, mas a ideia foi por água abaixo. Segundo o que foi divulgado, Jon Vlogs teria preparado uma surpresa para Ana Castela, mas o momento teria sido interrompido por uma discussão entre os dois.

Com a discussão, o pedido de namoro teria sido frustrado. Para quem esperava o casal oficializando tudo, o resultado foi bem diferente do esperado. Quem diria que um momento romântico terminaria em briga?