Gordon Ramsay faz 60 anos com fortuna estimada em US$ 220 milhões e fama de temperamento explosivo

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Gordon Ramsay completou 60 anos no domingo, 8 de novembro, consolidando-se como uma das figuras mais influentes da gastronomia mundial. O chef, que ficou famoso por não ter paciência com ninguém nas telas, conseguiu transformar sua personalidade intensa em uma marca global lucrativa, unindo alta culinária, programas de TV de sucesso e negócios internacionais.

Para quem não conhece, Ramsay é um chef, autor e youtuber britânico nascido na Escócia. Ele ganhou fama global após a minissérie Boiling Point, em 1999, e hoje é o rosto por trás de sucessos como MasterChef, Hell's Kitchen e Kitchen Nightmares, onde ajuda restaurantes a saírem do buraco com suas críticas ácidas e mudanças drásticas na gestão.

O império e a conta bancária

O talento para cozinhar e a habilidade de atrair audiência renderam frutos generosos. Em setembro de 2021, sua fortuna foi estimada em 220 milhões de dólares, o que daria cerca de 1,2 bilhão de reais. Naquela mesma época, relatou-se que seu salário anual era de 60 milhões de dólares.

O grupo Gordon Ramsay Restaurants, fundado em 1998, opera mais de 100 estabelecimentos espalhados por diversos países, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Malásia, França, Emirados Árabes Unidos, Singapura e Tailândia. É o tipo de expansão que mostra que o mundo aceita bem a sua intensidade, desde que a comida seja impecável.

A obsessão pelas estrelas Michelin

Antes de virar estrela de TV, Ramsay moldou sua disciplina trabalhando com nomes rigorosos como Albert Roux, Marco Pierre White, Guy Savoy e Joël Robuchon. Essa escola de exigência resultou em uma busca obsessiva pela perfeição que rendeu 17 estrelas Michelin ao longo de sua trajetória.

Atualmente, ele detém nove estrelas em seus restaurantes. O destaque absoluto é o Restaurant Gordon Ramsay, em Chelsea, Londres, que mantém três estrelas Michelin desde 2001, totalizando 25 anos consecutivos de excelência. O local serve culinária francesa moderna e é comandado pela chef Kim Ratcharoen.

O chef também segue expandindo seu currículo. O Guia Michelin de 2026 reconheceu com a primeira estrela o Restaurant Gordon Ramsay High, localizado no edifício 22 Bishopsgate, em Londres, sob o comando do chef James Goodyear. Outros destaques incluem o Le Pressoir d'Argent, em Bordeaux, com duas estrelas, e o Pétrus by Gordon Ramsay e o Restaurant 1890, ambos em Londres, com uma estrela cada. O total de estrelas acumuladas na carreira é maior do que as atuais porque alguns restaurantes premiados foram vendidos ou fechados.

Nem a fama salva do 'não'

Se você acha que ser famoso garante mesa nos restaurantes dele, está enganadíssimo. Ramsay é conhecido por barrar celebridades que não seguem suas regras. Rita Ora contou que foi impedida de jantar em um de seus locais porque estava de tênis e roupa esportiva, desrespeitando o código de vestimenta. Ramsay, que também participava do programa, demonstrou surpresa com o relato e disse que ela seria bem-vinda em outra ocasião.

Madonna e a tenista Martina Navratilova também levaram "não" do chef. Madonna queria uma mesa para nove pessoas de última hora e Navratilova tentou reserva após vencer Wimbledon. O motivo? Ramsay explicou que prefere não deixar mesas vazias esperando por famosos enquanto clientes fiéis, que apoiam a casa desde o início, podem ficar sem lugar. Prioridades, né?

O dia em que expulsou um crítico

O momento mais emblemático do temperamento de Ramsay aconteceu em 1998. A atriz e escritora Joan Collins visitou um restaurante do chef em Chelsea acompanhada pelo crítico A.A. Gill. O jornalista tinha publicado uma crítica pesada sobre o trabalho de Ramsay no restaurante Aubergine, questionando sua competência e até citando seu sonho frustrado de ser jogador de futebol profissional.

Ramsay não deixou barato. Após os pedidos terem sido feitos, ele ordenou que o crítico, a atriz e todo o grupo fossem embora do estabelecimento. Anos depois, os dois se reencontraram no programa The F Word. Ramsay demonstrou arrependimento pelo episódio, e Joan Collins, com bom humor, aproveitou para aprender a técnica correta de fazer uma omelete com ele.

Ramsay inicialmente sonhava em ser jogador profissional de futebol, mas uma lesão interrompeu seus planos e ele voltou aos estudos, dedicando-se à administração hoteleira. Será que a gente aguentaria dez minutos de bronca dele na cozinha para aprender esses truques?