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Henrique Fogaça perde a linha após crítica negativa ao seu restaurante

Mandy Mandopoulos · 09 de novembro de 2026

O clima esquentou na gastronomia paulistana. O chef Henrique Fogaça usou as redes sociais no sábado, 7 de novembro, para reagir a uma crítica gastronômica sobre o seu restaurante, o Sal Gastronomia, localizado nos Jardins, em São Paulo.

Nos Stories do Instagram, Fogaça não economizou nos adjetivos e chamou o jornal responsável pela análise de imprensa suja, hipócrita e partidária. Para ele, as avaliações do estabelecimento foram apenas ataques gratuitos, chegando a classificar a situação como lixos.

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.