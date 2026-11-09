Henrique Fogaça perde a linha após crítica negativa ao seu restaurante
O clima esquentou na gastronomia paulistana. O chef Henrique Fogaça usou as redes sociais no sábado, 7 de novembro, para reagir a uma crítica gastronômica sobre o seu restaurante, o Sal Gastronomia, localizado nos Jardins, em São Paulo.
Nos Stories do Instagram, Fogaça não economizou nos adjetivos e chamou o jornal responsável pela análise de imprensa suja, hipócrita e partidária. Para ele, as avaliações do estabelecimento foram apenas ataques gratuitos, chegando a classificar a situação como lixos.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.