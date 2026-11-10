Netflix divulga pôster e data de estreia de O Assalto, de Fernando Meirelles, com Denzel Washington e Robert Pattinson
A Netflix finalmente soltou a primeira prévia e o pôster de O Assalto, o novo suspense dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles. O longa, que antes era chamado de Here Comes the Flood, já tem data marcada para estrear: 15 de janeiro de 2027. O lançamento vai rolar tanto em cinemas selecionados quanto no catálogo da plataforma.
A produção traz um elenco de peso com Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones. A história gira em torno de Noah, personagem de Pattinson, um ex-capitão do Exército que acaba sendo recrutado pelo ladrão Christian Carter, vivido por Washington, para realizar um roubo a um banco em Manhattan. O detalhe que complica tudo é que Rose, personagem de Edgar-Jones e namorada de Noah, trabalha justamente nesse banco.
O roteiro do filme foi escrito por Simon Kinberg. O projeto chegou a ser aguardado para os festivais de outono de 2026, mas acabou sendo adiado para o ano seguinte.