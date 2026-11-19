Entretenimento

Teca Pereira venceu na categoria Melhor Atriz no Prêmio Potências, em cerimônia realizada em São Paulo nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A atriz foi premiada pelo trabalho no filme Feito Pipa, produção que também tenta conquistar uma vaga na disputa do Oscar.

Ao receber o troféu, Teca agradeceu pelas oportunidades e dedicou a vitória à mãe e ao filho. O Prêmio Potências é uma honraria brasileira criada em 2021 para reconhecer profissionais negros nas áreas de cultura, esporte e entretenimento.

Para a noite, a atriz apostou em um visual assinado pela estilista Lethicia Bronstein, com styling de Ale Duprat. A produção trouxe uma releitura feminina do smoking, focando no contraste entre preto e branco e no uso do veludo. O look foi composto por um blazer de veludo preto com lapelas brancas, punhos contrastantes e bolsos frontais, acompanhado de uma legging de veludo preta ajustada.

Por baixo do blazer, Teca usou um top preto de alças finas e uma camisa de chiffon de seda com laço no pescoço. A escolha misturou alfaiataria clássica com diferentes texturas e proporções, dialogando com a estética de mulheres marcantes das artes, como Elza Soares e Marlene Dietrich.

Teca comentou que a moda ajuda a contar histórias e a afirmar a liberdade. Ela explicou que a escolha do que vestir faz parte da celebração do reconhecimento e que, com a maturidade, as pessoas se permitem ser quem realmente são.

Será que o visual smoking é a nova aposta para os tapetes vermelhos por aqui?