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Imaginar que alguém quer operar o próprio sorriso só porque você acha que seria 'melhor' é a definição de audácia. Foi exatamente isso que a atriz Giovanna Grigio relatou ter passado. Ela contou que costuma receber mensagens de dentistas oferecendo a realização de gengivoplastia, que é a cirurgia para remodelar o contorno da gengiva.

Em entrevista ao Like ou Flop Podcast, Giovanna deixou claro que gosta do próprio sorriso e não viu com bons olhos a abordagem dos profissionais. Para ela, é indelicada a atitude de chegar na pessoa e abordá-la dessa forma.

Giovanna Grigio é atriz e apresentadora brasileira, tendo ficado conhecida nacionalmente em 2013 ao interpretar a personagem Mili, protagonista no remake da novela Chiquititas, do SBT.

O que é o tal do sorriso gengival

A aparência de gengiva mais visível ao sorrir é chamada de sorriso gengival. Mas não é tudo a mesma coisa. Essa característica pode acontecer por causa da quantidade de tecido que recobre os dentes, pelo movimento do lábio superior ou até mesmo pela estrutura óssea da face. É justamente por isso que o dentista precisa analisar a causa para saber se a cirurgia realmente daria o efeito esperado.

Quando a gengiva cobre parte da superfície dos dentes, a remodelação do tecido pode mudar a proporção do sorriso. Segundo Irineu Gregnanin Pedron, especialista em Periodontia e Implantodontia, dentes que parecem curtos ou pequenos podem ganhar um aspecto mais alongado e harmônico quando a cirurgia é indicada.

Nem tudo é vaidade

Embora a gengivoplastia tenha um caráter essencialmente estético, existem casos em que o procedimento é necessário para corrigir defeitos funcionais ou evitar que a pessoa desenvolva doenças periodontais. Ricardo Schmitutz Jahn, presidente da Câmara Técnica de Periodontia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (Crosp), diz que há situações em que o procedimento não visa apenas à estética.

O crescimento excessivo da gengiva pode estar ligado ao uso de certos medicamentos ou a processos inflamatórios, como aqueles causados por falhas na higiene bucal durante o uso de aparelhos ortodônticos. Quando o objetivo é retirar o excesso de tecido para controlar a gengivite ou a periodontite, o nome do procedimento muda para gengivectomia. Isso acontece porque o excesso de gengiva pode criar áreas difíceis de limpar, o que facilita o início de doenças periodontais.

Além disso, a cirurgia pode ser indicada como um preparo para a colocação de próteses ou a realização de algumas restaurações.

Como funciona a avaliação e a cirurgia

Para decidir o tratamento, o especialista observa não só a gengiva, mas como o lábio superior se move e a formação óssea da face, além de avaliar a necessidade de restaurações e o uso de remédios. Se a gengiva aparece demais porque o lábio sobe muito, a solução pode ser a aplicação de toxina botulínica ou uma cirurgia para reposicionar o lábio. Se a origem for óssea, o caso exige a avaliação de um cirurgião bucomaxilofacial e um ortodontista, podendo ser considerada a cirurgia ortognática. Como as três causas podem estar associadas, os tratamentos podem ser feitos em conjunto.

A cirurgia em si acontece no consultório, com anestesia local, e dura entre uma e duas horas. O dentista pode escolher entre o bisturi convencional, o bisturi elétrico ou o laser. Atualmente, existe a possibilidade de um planejamento digital prévio, onde o especialista usa uma guia cirúrgica para definir os contornos antes mesmo de começar a operação.

Pós-operatório e riscos

Na técnica convencional, pode ser necessário usar um curativo para proteger a área por um período de sete a dez dias. Nos primeiros três dias, a recomendação é de repouso físico e uma dieta baseada em alimentos líquidos, pastosos e frios. Para lidar com o desconforto, podem ser prescritos anti-inflamatórios ou analgésicos. A cicatrização completa leva cerca de 40 dias.

Mas nem tudo é perfeito. Se for removida gengiva demais, pode rolar retração e sensibilidade nos dentes, principalmente com coisas frias. Além disso, existe o risco de o tecido voltar a crescer, o que geralmente acontece se a causa inicial do aumento — como uma doença gengival ou medicamento — não tiver sido resolvida.

E aí, você teria paciência para ouvir um 'conselho' não solicitado sobre o seu sorriso ou mandaria o dentista pastar?