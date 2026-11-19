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O drama familiar em Lá na Minha Terra ganhou novos capítulos intensos. Rosenda, vivida por Dira Paes, continua insistindo na esperança de que o marido, Severino, retorne. A personagem está tão decidida que planeja ir até São Paulo para procurar por ele.

Mas nem todo mundo está no mesmo ritmo. Maria Lina, interpretada por Arianne Botelho, promete perder a paciência ao lembrar do pai. Nas cenas, ela questiona se a mãe realmente acredita que ele esteja vivo depois de tanto tempo sem dar qualquer notícia.

Em seguida, Maria Lina pede desculpas e diz que, se o pai estiver morto, Rosenda é viúva e desimpedida, podendo viver o amor com Almerindo Mourão. Para ela, a mãe é uma viúva em vida.

Segundo a legenda de uma imagem da Globo, nas cenas do capítulo de 18 de novembro a jovem enfrenta a mãe, chama o pai de bandido e conta a verdade sobre Brícia e Águeda.