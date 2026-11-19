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A veterinária e ex-atriz mirim Debby Lagranha se casou com Gustavo Farias nesta quarta-feira, 18 de novembro de 2026. A celebração aconteceu ao ar livre, no dia do aniversário do noivo.

Debby, que começou a carreira como atriz e apresentadora, deixou a arte em 2012 uma vez que viria a se formar em medicina veterinária no ano seguinte. Desde então, ela se dedica exclusivamente à profissão de médica veterinária.