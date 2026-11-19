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A Globo precisou mexer no roteiro de Avenida Brasil 2, a novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro que estreia em janeiro, substituindo Quem Ama Cuida. O personagem Adauto, interpretado por Juliano Cazarré, passará por uma alteração drástica em sua história.

Originalmente, o ex-jogador do Divino seria viciado em apostas, com problemas ligados ao tigrinho, e o vício em apostas seria retratado como algo prejudicial, especialmente para a população mais pobre. No entanto, com a proibição das bets no Brasil, a trama mudou: agora, o drama do ex de Muricy, vivida por Eliane Giardini, será focado em dívidas e falta de dinheiro.

Enquanto isso, Adriana Esteves já comentou sobre a volta da vilã Carminha. Em entrevista no Conversa com Bial em setembro, a atriz disse que não consegue imaginar o retorno, mas que vai confiar no texto de João Emanuel Carneiro e na equipe para se jogar no papel 14 anos depois. Ela relembrou a cena em que a personagem é expulsa de casa por Tufão, interpretado por Murilo Benício, destacando que, apesar das mentiras e dissimulações, aquele momento revelava a vontade da personagem de ser verdadeira.

Nem todo mundo está no barco, porém. Isis Valverde, que interpretou a Suelen, confirmou no Altas Horas que está fora da sequência. A atriz brincou que prefere ficar em casa aplaudindo os colegas, já que a Suelen estaria com cinco filhos e reclamando de tudo, o que não seria legal.