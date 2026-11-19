Xamã confessa que já ficou com Luisa Sonza e Agnes Nunes
Xamã não segurou a língua no Blogueirinha Entrevista. Durante a conversa na segunda-feira, 16 de novembro, o cantor revelou que alguns de seus feats renderam mais do que música: ele contou que já ficou com Luisa Sonza e Agnes Nunes.
Além dos babados amorosos, Xamã relembrou a parceria com Marília Mendonça no começo da carreira. Ele disse que a cantora era uma figura incrível e que a colaboração ajudou a validá-lo e a fazê-lo estourar em outra bolha, já que ela vinha do universo sertanejo.
Quem diria que esses feats tinham esse tempero todo? A gente quer saber qual desses casais teria mais química!
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.