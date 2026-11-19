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A Rádio Nacional resolveu homenagear Alcione em dose dupla nesta quinta-feira, 19 de novembro. A cantora e compositora é a estrela dos programas Espaço Arte e Tarde Nacional de São Luís, que vão ao ar às 12h30 e 15h, respectivamente.

O motivo do carinho é especial: a diva, que nasceu em São Luís, completa 79 anos no próximo sábado, 21 de novembro. As atrações, produzidas e apresentadas por César Roberto, mergulham na vida e na obra da artista carinhosamente chamada de Marrom.

Para quem não conhece a história, Alcione começou tocando trompete na infância e até foi professora antes de focar na música no Rio de Janeiro. O estouro veio nos anos 1970, com sucessos como Não deixe o samba morrer e O Surdo.

Com 30 álbuns de estúdio e nove ao vivo, a sambista já vendeu oito milhões de cópias de discos globalmente. A cantora é conhecida pela versatilidade ao interpretar diferentes gêneros e até composições em outros idiomas, e recebeu prêmios como o Grammy Latino e o Prêmio da Música Brasileira.

Quem quiser acompanhar a celebração pode sintonizar a Rádio Nacional de São Luís ou conferir as redes sociais da emissora, que segue com a programação regionalizada na capital maranhense.

Impossível não soltar a voz com a Marrom, né?