Entretenimento

O resultado da 17ª edição do Melhores do Ano 2026 foi divulgado na segunda-feira, 16 de novembro. A premiação, que abrange diversas plataformas de mídia, entregará os troféus aos vencedores em São Paulo no dia 30 de novembro.

Uma mudança importante nesta edição foi a inclusão do voto da imprensa, com a participação de jornalistas de entretenimento. Sandro Nascimento, sócio-diretor, afirmou que a adesão dos colegas jornalistas ajudou a tornar a edição mais prestigiada e mostrou que a categoria está unida.

Ao todo, a disputa envolveu 21 categorias, divididas entre a votação do público e um júri técnico. Entre os jornalistas, o colunista Flávio Ricco, presidente do júri, decidiu o resultado de três categorias que terminaram em empate.

A votação popular ocorreu entre 15 de outubro e 15 de novembro, utilizando uma área logada e segura. Fabrício Falcheti, sócio-fundador, explicou que, embora a votação continue sendo a maior do audiovisual brasileiro, a intenção deste ano é focar no mérito técnico e criativo dos ganhadores.

Segundo Falcheti, quando se divulgam os milhões de votos, a discussão costuma se desviar, em vez de debater que a discussão a qualidade artística do trabalho premiado, com a pergunta sobre qual fã-clube barulhento votou mais.