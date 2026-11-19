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Luciano Huck decidiu que a vida no campo não seria apenas para descansar, mas para produzir. O apresentador da Globo montou a Fazenda Karacy, localizada na região da Serra da Mantiqueira, bem na divisa entre São Paulo e Minas Gerais, no município mineiro de Sapucaí Mirim. O projeto rural serve tanto como destino de descanso quanto como um empreendimento agrícola estruturado.

O apresentador, que comanda as tardes de domingo na televisão aberta, equilibra a rotina agitada dos estúdios com a serenidade das montanhas. Para ele, o recanto funciona como uma válvula de escape indispensável, unindo o ar puro da serra à satisfação de ver um projeto prosperar desde a raiz.

A aposta no avocado Hass

Nada de plantar por plantar. Huck passou anos pesquisando culturas e viajando pelo Brasil para definir qual seria o melhor modelo produtivo para a sua terra. A escolha final foi o avocado da variedade Hass, um tipo de abacate que é super valorizado tanto no mercado interno quanto nas exportações.

O projeto começou há cerca de três anos e exige um manejo técnico rigoroso e muita paciência, já que as árvores demoram a atingir a maturidade necessária para as primeiras safras comerciais. Huck contou nas redes sociais que queria ter uma relação mais intensa com o campo e que, após as pesquisas, resolveu investir no avocado, afirmando que a fazenda está ficando linda.

Números e impacto ambiental

a escala da produção impressiona. A área destinada apenas à plantação ocupa 25 hectares, o que equivale a aproximadamente 35 campos de futebol. Todo esse espaço foi planejado para unir a fruticultura de alta qualidade com a preservação do meio ambiente.

O projeto foi desenhado para respeitar o ecossistema local, integrando as fileiras de árvores frutíferas às áreas de mata nativa preservada. Além disso, a operação da Fazenda Karacy movimenta a economia de Sapucaí Mirim, gerando empregos diretos e fortalecendo toda a cadeia produtiva daquela região.

Luciano Huck, que é um dos maiores comunicadores e empresários da TV brasileira, consolidou com a fazenda um equilíbrio entre sua vida empresarial e a conexão genuína com a terra. Ele conta com uma equipe especializada para cuidar de cada etapa do desenvolvimento dos pomares.

Será que a gente consegue comprar esses abacates no mercado ou é tudo uso exclusivo da família?