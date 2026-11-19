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A disputa pelo chapéu mais cobiçado de A Fazenda 18 aconteceu na quarta-feira, 18 de novembro. A dinâmica, que testou a rapidez e a coordenação motora dos participantes, envolveu Ana Bruna, Darlin Ferrattry e Lucas Bissoli. Já o peão Alfredo Amaral ficou de fora do desafio.

Para tentar escapar da Roça e conquistar a coroa caipira, os competidores precisaram escavar pepitas de ouro em um tanque de areia usando apenas as mãos. Depois, a prova seguiu para a etapa de transporte, onde cada peão deveria colocar a pepita na caçamba de um carrinho de mineração e atravessar um circuito desviando de obstáculos até chegar à sua estação.

O momento final exigiu concentração total. Os participantes precisavam posicionar a pepita no topo de um paredão de prateleiras móveis e conduzi-la até o reservatório final usando exclusivamente os pés. O ciclo de escavação, transporte e equilíbrio se repetiu até o cronômetro zerar, e vence quem tiver acumulado mais pepitas no reservatório.

Sinceramente, quem não teria um treco tentando equilibrar qualquer coisa com os pés em prateleiras que se mexem? É a receita perfeita para o caos e a gente ama ver esse desespero todo por um chapéu.